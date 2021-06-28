Обзор сервиса топливных карт для газовых заправок в Перми от компании Пермь-Газ-Гарант
идеи в лицах

Обзор сервиса топливных карт для газовых заправок в Перми от компании Пермь-Газ-Гарант

28 июня 2021

Большая часть коммерческого транспорта работает на газе. Это, как показала практика, намного выгоднее в плане затрат и безопасно, если установлено современное исправное газовое оборудование. При переходе на газ компании испытывали некоторые трудности, так как не все АЗС и топливные компании, предлагали карты именно для заправки газом.

Сейчас и эта проблема решаема. В Перми, как и во всем регионе, топливные карты для юридических лиц можно приобрести через сервис Пермь-Газ-Гарант.

 сервис топливных карт для газовых заправок

О компании

Пермь-Газ-Гарант предлагает топливные карты именно для газозаправочных станций.

Основная целевая аудитория – индивидуальные предприниматели, транспортные компании и другие организации, которые используют коммерческие машины в своей хозяйственной деятельности, нуждаются постоянно в большом количестве топлива. Компания предлагает сервис топливных карт с возможностью контроля и управлениями ими через Личный кабинет.

Это позволит руководителям организаций или специалистам, которые отвечают за расходы, контролировать то, сколько денег тратится, как часто осуществляется заправка, стыкуются ли официальные цифры с фактическими и так далее.

И это очень удобно, позволяет оптимизировать затраты. Да и сами водители, зная о таком контроле, не будут позволять себе лишнего. На сайте Пермь-Газ-Гарант можно подробнее узнать о предоставляемых услугах и условиях.

Если есть вопросы, их можно задать менеджеру компании по номеру телефона: +7 (342) 276-69-00.

Услуги компании и их преимущества

 компания Пермь-Газ-Гарант

Основными преимуществами сервиса Пермь-Газ-Гарант являются:

  • Точная детализация расходов и сопоставление их с отчетами от самих водителей, данными, полученными с треккеров и так далее.
  • Возможность управления топливными картами с привязкой к конкретном транспортному средству или водителю
  • Моментальная блокировка через Личный кабинет, если карта утеряна или выявлен факт нецелевого использования
  • Бухгалтерская отчетность, которая может быть отправлена клиенту электронной почтой или по ЭДО
  • Возможность установки лимитов на всех картах

Также компания предлагает круглосуточную техническую и информационную поддержку.

На первых порах далеко не все клиенты сразу могут разобраться, что к чему. В этом нет ничего такого. Можно, если что-то непонятно, всегда позвонить или написать менеджеру. Он ответит на вопросы, оперативно решит возникшие проблемы. На сайте можно ознакомиться со списком партнеров, а также отметками на карте, чтобы оценить охват и понять, удобно ли будет заправляться на этих точках.



Еще больше интересного на Propr.Me

Еще нет комментариев.

Подтвердите, что Вы не бот — выберите человечка с поднятой рукой:

Мы вКонтакте:
Live комменты:

  • Алиса: Добрый день. Пишу вам по поводу игральных карт. На данный момент мы работаем с нашими поставщиками, но...
  • Ярослав: Я меняю через обменники с последующим выводом на банковскую карту. Комиссии там минимальные и неощутимые....
  • Михаил: Я привязал биткоин-кошелек к платежной системе Вебмани. Там можно быстро обменять крипту на любую валюту,...
  • Igor Perunov: Занимаемся возвратом средств с брокерских организаций. Опыт более 5-ти лет. Решаем любые вопросы...
  • Александр: Брал для программы SocialKit ( они же их и рекомендуют). Такого говна я не ожидал. При чеке прокси...

Присылайте новости: news@propr.me, предложения: info@propr.me

При частичном или полном использовании материалов портала ОБЯЗАТЕЛЬНА активная (открытая к индексации поисковиками) ссылка на www.propr.me как источник!
Яндекс.Метрика