Обзор сервиса топливных карт для газовых заправок в Перми от компании Пермь-Газ-Гарант

Большая часть коммерческого транспорта работает на газе. Это, как показала практика, намного выгоднее в плане затрат и безопасно, если установлено современное исправное газовое оборудование. При переходе на газ компании испытывали некоторые трудности, так как не все АЗС и топливные компании, предлагали карты именно для заправки газом.
Сейчас и эта проблема решаема. В Перми, как и во всем регионе, топливные карты для юридических лиц можно приобрести через сервис Пермь-Газ-Гарант.
О компании
Пермь-Газ-Гарант предлагает топливные карты именно для газозаправочных станций.
Основная целевая аудитория – индивидуальные предприниматели, транспортные компании и другие организации, которые используют коммерческие машины в своей хозяйственной деятельности, нуждаются постоянно в большом количестве топлива. Компания предлагает сервис топливных карт с возможностью контроля и управлениями ими через Личный кабинет.
Это позволит руководителям организаций или специалистам, которые отвечают за расходы, контролировать то, сколько денег тратится, как часто осуществляется заправка, стыкуются ли официальные цифры с фактическими и так далее.
И это очень удобно, позволяет оптимизировать затраты. Да и сами водители, зная о таком контроле, не будут позволять себе лишнего. На сайте Пермь-Газ-Гарант можно подробнее узнать о предоставляемых услугах и условиях.
Если есть вопросы, их можно задать менеджеру компании по номеру телефона: +7 (342) 276-69-00.
Услуги компании и их преимущества
Основными преимуществами сервиса Пермь-Газ-Гарант являются:
- Точная детализация расходов и сопоставление их с отчетами от самих водителей, данными, полученными с треккеров и так далее.
- Возможность управления топливными картами с привязкой к конкретном транспортному средству или водителю
- Моментальная блокировка через Личный кабинет, если карта утеряна или выявлен факт нецелевого использования
- Бухгалтерская отчетность, которая может быть отправлена клиенту электронной почтой или по ЭДО
- Возможность установки лимитов на всех картах
Также компания предлагает круглосуточную техническую и информационную поддержку.
На первых порах далеко не все клиенты сразу могут разобраться, что к чему. В этом нет ничего такого. Можно, если что-то непонятно, всегда позвонить или написать менеджеру. Он ответит на вопросы, оперативно решит возникшие проблемы. На сайте можно ознакомиться со списком партнеров, а также отметками на карте, чтобы оценить охват и понять, удобно ли будет заправляться на этих точках.