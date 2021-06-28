Обзор сервиса топливных карт для газовых заправок в Перми от компании Пермь-Газ-Гарант

Большая часть коммерческого транспорта работает на газе. Это, как показала практика, намного выгоднее в плане затрат и безопасно, если установлено современное исправное газовое оборудование. При переходе на газ компании испытывали некоторые трудности, так как не все АЗС и топливные компании, предлагали карты именно для заправки газом.

Сейчас и эта проблема решаема. В Перми, как и во всем регионе, топливные карты для юридических лиц можно приобрести через сервис Пермь-Газ-Гарант.

О компании

Пермь-Газ-Гарант предлагает топливные карты именно для газозаправочных станций.

Основная целевая аудитория – индивидуальные предприниматели, транспортные компании и другие организации, которые используют коммерческие машины в своей хозяйственной деятельности, нуждаются постоянно в большом количестве топлива. Компания предлагает сервис топливных карт с возможностью контроля и управлениями ими через Личный кабинет.

Это позволит руководителям организаций или специалистам, которые отвечают за расходы, контролировать то, сколько денег тратится, как часто осуществляется заправка, стыкуются ли официальные цифры с фактическими и так далее.

И это очень удобно, позволяет оптимизировать затраты. Да и сами водители, зная о таком контроле, не будут позволять себе лишнего. На сайте Пермь-Газ-Гарант можно подробнее узнать о предоставляемых услугах и условиях.

Если есть вопросы, их можно задать менеджеру компании по номеру телефона: +7 (342) 276-69-00.

Услуги компании и их преимущества

Основными преимуществами сервиса Пермь-Газ-Гарант являются:

Точная детализация расходов и сопоставление их с отчетами от самих водителей, данными, полученными с треккеров и так далее.

Возможность управления топливными картами с привязкой к конкретном транспортному средству или водителю

Моментальная блокировка через Личный кабинет, если карта утеряна или выявлен факт нецелевого использования

Бухгалтерская отчетность, которая может быть отправлена клиенту электронной почтой или по ЭДО

Возможность установки лимитов на всех картах

Также компания предлагает круглосуточную техническую и информационную поддержку.

На первых порах далеко не все клиенты сразу могут разобраться, что к чему. В этом нет ничего такого. Можно, если что-то непонятно, всегда позвонить или написать менеджеру. Он ответит на вопросы, оперативно решит возникшие проблемы. На сайте можно ознакомиться со списком партнеров, а также отметками на карте, чтобы оценить охват и понять, удобно ли будет заправляться на этих точках.