Обзор платформы онлайн-образования uchi.ru, ее возможностей и преимуществ

Дистанционное обучение появилось не вчера. Но, только в последнее время на него обратили пристальное внимание, т. к. это оказалось единственным способом для того, чтобы продолжить обучение, не прерывая учебный год.

И многие, кто изначально вынужденно сидел на дистанционном обучении, пришли к выводу о том, что это иногда даже удобнее, чем обычная школа. Тем более, что сейчас для школьников в интернете доступно большое количество онлайн-платформ. Одна из них — uchi.ru, которая регулярно попадает в лидирующие позиции рейтингов. Подробнее узнать о том, как на сайте Учи ру вход в личный кабинет должен правильно выполняться, можно на ознакомительном сайте учи-ру-вход.рф.

О проекте

Платформа uchi.ru позволяет детям в режиме онлайн самостоятельно изучить школьную программу по большинству предметов. Преимущественно, это программы предметов с 1 по 7-8 класс. Для более старших классов также есть программы по многим предметам.

Но, так как эти дети уже готовятся к поступлению в колледжи и ВУЗы, целесообразно, чтобы они занимались не самостоятельно, а с преподавателями и в усиленном режиме.

Поэтому основная целевая аудитория данного проекта – это дети начальных и средних классов. Все материалы соответствуют установленным стандартам ФГОС и ПООП. Поэтому дети получат в ходе занятий не только школьную программу, но даже больше, существенно расширив свои знания, отработав навыки, выполнив большое количество заданий.

Возможности образовательной платформы

Начать обучение на uchi.ru можно через учителя, школу, получив соответствующий код. Либо родитель может самостоятельно зарегистрироваться, пройти авторизацию и получить доступ к обучающим материалам для своего ребенка.

Все занятия интерактивные и предназначены для самостоятельной работы. Поэтому это очень разгружает родителя. Ему необязательно сидеть вместе с ребенком за компьютером и контролировать каждый шаг.

Система сама это делает. Программы разработаны таким способом, что есть система мотивации. Если у ученика все получается, система его хвалит, поощряет различными «плюшками». Если что-то не получилось, были допущены ошибки, предлагается выполнить еще одно задание.

Программа анализирует то, сколько времени ребенок проводит на uchi.ru, насколько хорошо усваивает. Благодаря этому, она разрабатывает для него индивидуальный курс с учетом скорости, качества усвоения материалов.

Ведь не все дети учатся с одинаковой скоростью. А такой подход позволяет сделать обучения максимально качественным и продуктивным.