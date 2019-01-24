Новости криптовалют: актуальность майнинга в 2019

Хайп (ажиотаж) вокруг криптовалют начинает понемногу снижаться. Если вначале криптовалюты называли тем, что в корне переменит жизнь целых государств, сегодня пыл энтузиастов и майнеров явно поубавился. Действительно, криптовалюта привлекательна в виде средства платежа. Но в качестве объекта для инвестирования она вряд ли может рассматриваться сегодня. Тем не менее, у неофитов возникает огромный спектр вопросов:

Стоит ли начинать майнинг крипты сегодня?

Чего ожидать от биткоина в 2019 году?

Стоит ли в принципе вкладываться в криптовалюты (самые различные проекты на блокчейне) и т.д.

Cryptowikipedia располагает массой полезной информации. Здесь можно найти не только прогнозы, но и аналитику. Важно отметить, что подавляющее большинство обывателей даже не представляют себе, что такое криптовалюта и вследствие чего она появляется.

Естественно, если Вы планируете инвестиции или вход на рынок, биржу крипты, настоятельно рекомендуется в мельчайших подробностях изучить принципы функционирования этого рынка. Слепо опираться на чьи-то прогнозы – верный путь к банкротству.

Майнинг на видеокартах уже давно потерял свою актуальность

Обыватель представляет себе процесс майнинга следующим образом: собирается ферма на видеокартах, создаётся кошелёк, начинается процесс майнинга, деньги текут рекой. Естественно, всё выглядит совершено иначе.

Майнинг на процессорах никогда не был привлекателен с точки зрения эффективности. В этих целях применялись видеокарты. Однако, уже сегодня видеокарты морально устарели.

Главной проблемой майнинга на видеокартах остаётся энергопотребление. Конечно, и сами устройства стоят недёшево. Но если мы говорим о долгосрочной перспективе, в расчётах важно учитывать и энергоресурсы, которые закладываются в майнинг.

Одна мощная видеокарта на большинстве алгоритмов майнинга потребляет не менее 300 Вт (с водяным охлаждением). Нужно ли говорить о том, что в ферме стоит гораздо больше, чем одна видеокарта?

Именно по этой причине стали использоваться устройства, которые в значительной степени более экономично используют электроэнергию, но при этом предоставляют ничуть не хуже результат (продуктивный расчёт).

Подразумеваются узкоспециализированные устройства ASIC. Расшифровать аббревиатуру можно, как Application Specific Integrated Circuit. То есть, интегральная микросхема, которая изначально создавалась для решения одной, чётко сформированной задачи.

Напомним, что каждая отдельная криптовалюта функционирует на базе какого-то своего алгоритма. ASIC не может быть универсальным, он создаётся под майнинг конкретной криптовалюты.

По каким критериям выбирать ASIC?

Многие сегодня разрабатывают и используют асики собственного производства. Однако, подавляющая часть майнеров всё же предпочитает пользоваться фабричным, проверенным продуктом. При выборе асика профессионалы советуют обращать внимание на такие характеристики, как:

хешрейт;

частота установленных процессоров;

наличие эффективного охлаждения;

адекватное энергопотребление;

адекватная цена.

Хешрейт – это одна из главных характеристик. Именно она показывает эффективность работы асика (или любого другого устройства для майнинга). Чем выше хешрейт, тем больше монет за единицу времени Вы сможете намайнить.

Естественно, хешрейт напрямую коррелирует с частотой процессора. Но это не одно и то же! Чем выше частота процессора, тем больше операций в секунду он сможет выполнить. Без эффективного охлаждения устройство долго не проработает. От процессоров важно отводить тепло и удерживать наиболее комфортную для майнинга температуру.

В видео обозреваются главные новости мира криптовалют: