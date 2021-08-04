МЕТА-тег keywords и ключевые слова в описании сайта

Всем привет на связи Павел Гречко и сегодня мы поговорим про МЕТА-тег keywords.

Meta keywords — список ключей, которые соответсвуют информации страницы. Поисковики используют их при индексации. Но в отличии от meta description, значение content тега meta name keywords изменяется. Потому никто не может точно сказать, в какой степени ключи из мета кейвордс используются поисковиками.

Синтаксис html meta keywords

Мета-тег keywords находится в html сайта внутри тега <head>.

Пример:

<html>

<head>

<meta name="keywords" content="ключевые слова" />

</head>

</html>

Стоит отметить такие особенности того, как заполнять meta keywords не стоит:

Не больше 20 слов.

Не более трех повторов.

А заполнять стоит, обращая внимание на такие нюансы:

Больше склонений. Если нужно использовать ключ несколько раз, то лучше, если он будет в разных числах, склонениях.

Опечатки. Некоторые ошибки есть в подсказках.

Англоязычные запросы. Иностранные релевантные по смыслу слова можно использовать и в мета тэг кейвордс.

Стоит отметить, что ключевые слова meta keywords сначала сильно влияли на релевантность страницы, потому использовались для сео оптимизации.

Но сейчас это не так. Запросы пишут через запятую и пробел.

Яндекс и meta keywords

Но не все поисковики отказались от учета мета кейвордс. Яндекс, к примеру, говорит, что его роботизированные алгоритмы учитывает содержимое тега meta name keywords content при определении соответствия. Следуя их вышесказанного, я могу сделать вывод, что мета кейвордс как может считаться, так может и не считаться.

Маловероятно, что Яндекс полностью игнорирует метаданные на страницы. Но никто не может гарантировать, что эта «политика» не будет пересмотрена или уже пересмотрена. Потому желательно прописывать ключи в мета кейвордс, хуже от этого сео-продвижение точно не станет.

Google и meta keywords

Гугл же дает краткий и неаргументированный негативный ответ по поводу того, используется ли его роботами метаданные. Но все-равно я рекомендую прописать ключевые слова.

Понятно, что лучше заполнить все сразу, чем потом узнать, что тэг мета снова начал влиять на сео, и потом заниматься прописыванием на сотнях тысяч страниц большого сайта ключевые слова.

Meta keywords Rambler, Mail.ru, Yahoo, Bing

Они используют алгоритм гигантов, поэтому значение тоже минимальное. Если обращаться к этими поисковым системам, то желательно прописать несколько ключей, ведь никто не знает, обновится ли их алгоритм в будущем.

Meta keywords в joomla и wordpress

CMS Joomla и WordPress, как указывают их разработчики, поддерживают meta name keywords.

Потому тут уже важно заполнить мета тега для ключевых слова на странице и сделать это качественно.