Машинная вышивка на одежде — что это и как делается
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Машинная вышивка на одежде — что это и как делается

5 июня 2021

Машинной вышивкой называют метод нанесения изображения на ткань. При создании такого изображения стежки специально предназначенной машиной проходят по определённому заданному алгоритму. Создаваться изображение может с помощью специальной программы на компьютере либо же вручную. Картинка может обрабатываться разнообразными редакторами и сохраняться в разных форматах.

Способы создания

В современном мире вышивка подразделена на два типа: компьютерная вышивка на одежде или же ручная.

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У каждой разновидности свои особенности. Ручная вышивка является эффективным методом декорирования материала с помощью вышивки либо же стежки. Изображение создаётся с помощью перемещения пялец руками. Ткань фиксируется плотно в пяльцах.

Выполняется такой метод на потребительской либо же на специализированной швейной машинке. При этом вышивка делается на трёх слоях используемой ткани: изнаночный и лицевой слой, а также промежуточный. Стежка визуально в свободно-ходовой вышивке смотрится как рельефное объёмное изображение.

Швейная техника является весьма разнообразной в современном мире. Благодаря этому можно отыскать самые разные модели универсальных приспособлений, которые могут производить различные манипуляции, включая вшивание молний или же пришивание пуговиц, вышивание.

В подобном режиме могут выполнять вышивку устройства с такими параметрами:

  • Присутствие лапки для стежки.
  • Наличие опции для обреза нити.
  • Увеличенный или же большой вылет рукава, благодаря чему можно производить вышивки большого размера.
  • Высокий подъём лапки.
  • Возможность выключать подачу материала.

Для того, чтобы можно было делать вышивку на ткани, должны быть такие типы лапок, как BSR и шагающая.

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Компьютерная

Компьютерная вышивка более современная. Она подразумевает процесс нанесения стежка на ткань и последующее создание полноценного изображения с помощью вышивальной машинки, которая является компьютеризированной. Создание грамотного и удачного дизайна в векторном формате является первым шагом при создании такого типа вышивки.

Перемещение головки устанавливает программа. Именно она контролирует возникновение стежка на используемой ткани в необходимой области.

Благодаря применению специально предназначенной машинки для вышивки можно создать контурный рисунок, оптимизировать правильный порядок вышивания и возможность перемещать опорную точку изображения строчки, а также устанавливать одновременно несколько направлений строчки и формировать разные вариации строчек. Оттенков в такой вышивке можно использовать множество.

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В большей части современных машин может поместиться более 240 оттенков нитей мулине, пайеток или же бисера. Это позволяет печатать на изделии сложные рисунки с максимально реалистичным результатом и с мелкими элементами.

Такая вышивка может создаваться по следующей технологической схеме:

  • Создание программы для вышивки. Прорисовка производится в стежках по готовому макету. Также тут задаются используемые оттенки и плотность используемых нитей, пропорции и техника вышивания, иные необходимые параметры.
  • Машина настраивается на текущий проект для конкретной вышивки.
  • Подготавливается изделие.

На последнем этапе вышивка делается на готовом материале со всеми нюансами.



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