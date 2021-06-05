Машинной вышивкой называют метод нанесения изображения на ткань. При создании такого изображения стежки специально предназначенной машиной проходят по определённому заданному алгоритму. Создаваться изображение может с помощью специальной программы на компьютере либо же вручную. Картинка может обрабатываться разнообразными редакторами и сохраняться в разных форматах.
Способы создания
В современном мире вышивка подразделена на два типа: компьютерная вышивка на одежде или же ручная.
У каждой разновидности свои особенности. Ручная вышивка является эффективным методом декорирования материала с помощью вышивки либо же стежки. Изображение создаётся с помощью перемещения пялец руками. Ткань фиксируется плотно в пяльцах.
Выполняется такой метод на потребительской либо же на специализированной швейной машинке. При этом вышивка делается на трёх слоях используемой ткани: изнаночный и лицевой слой, а также промежуточный. Стежка визуально в свободно-ходовой вышивке смотрится как рельефное объёмное изображение.
Швейная техника является весьма разнообразной в современном мире. Благодаря этому можно отыскать самые разные модели универсальных приспособлений, которые могут производить различные манипуляции, включая вшивание молний или же пришивание пуговиц, вышивание.
В подобном режиме могут выполнять вышивку устройства с такими параметрами:
- Присутствие лапки для стежки.
- Наличие опции для обреза нити.
- Увеличенный или же большой вылет рукава, благодаря чему можно производить вышивки большого размера.
- Высокий подъём лапки.
- Возможность выключать подачу материала.
Для того, чтобы можно было делать вышивку на ткани, должны быть такие типы лапок, как BSR и шагающая.
Компьютерная
Компьютерная вышивка более современная. Она подразумевает процесс нанесения стежка на ткань и последующее создание полноценного изображения с помощью вышивальной машинки, которая является компьютеризированной. Создание грамотного и удачного дизайна в векторном формате является первым шагом при создании такого типа вышивки.
Перемещение головки устанавливает программа. Именно она контролирует возникновение стежка на используемой ткани в необходимой области.
Благодаря применению специально предназначенной машинки для вышивки можно создать контурный рисунок, оптимизировать правильный порядок вышивания и возможность перемещать опорную точку изображения строчки, а также устанавливать одновременно несколько направлений строчки и формировать разные вариации строчек. Оттенков в такой вышивке можно использовать множество.
В большей части современных машин может поместиться более 240 оттенков нитей мулине, пайеток или же бисера. Это позволяет печатать на изделии сложные рисунки с максимально реалистичным результатом и с мелкими элементами.
Такая вышивка может создаваться по следующей технологической схеме:
- Создание программы для вышивки. Прорисовка производится в стежках по готовому макету. Также тут задаются используемые оттенки и плотность используемых нитей, пропорции и техника вышивания, иные необходимые параметры.
- Машина настраивается на текущий проект для конкретной вышивки.
- Подготавливается изделие.
На последнем этапе вышивка делается на готовом материале со всеми нюансами.