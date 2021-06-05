Машинной вышивкой называют метод нанесения изображения на ткань. При создании такого изображения стежки специально предназначенной машиной проходят по определённому заданному алгоритму. Создаваться изображение может с помощью специальной программы на компьютере либо же вручную. Картинка может обрабатываться разнообразными редакторами и сохраняться в разных форматах.

Способы создания

В современном мире вышивка подразделена на два типа: компьютерная вышивка на одежде или же ручная.

У каждой разновидности свои особенности. Ручная вышивка является эффективным методом декорирования материала с помощью вышивки либо же стежки. Изображение создаётся с помощью перемещения пялец руками. Ткань фиксируется плотно в пяльцах.

Выполняется такой метод на потребительской либо же на специализированной швейной машинке. При этом вышивка делается на трёх слоях используемой ткани: изнаночный и лицевой слой, а также промежуточный. Стежка визуально в свободно-ходовой вышивке смотрится как рельефное объёмное изображение.

Швейная техника является весьма разнообразной в современном мире. Благодаря этому можно отыскать самые разные модели универсальных приспособлений, которые могут производить различные манипуляции, включая вшивание молний или же пришивание пуговиц, вышивание.

В подобном режиме могут выполнять вышивку устройства с такими параметрами:

Присутствие лапки для стежки.

Наличие опции для обреза нити.

Увеличенный или же большой вылет рукава, благодаря чему можно производить вышивки большого размера.

Высокий подъём лапки.

Возможность выключать подачу материала.

Для того, чтобы можно было делать вышивку на ткани, должны быть такие типы лапок, как BSR и шагающая.

Компьютерная

Компьютерная вышивка более современная. Она подразумевает процесс нанесения стежка на ткань и последующее создание полноценного изображения с помощью вышивальной машинки, которая является компьютеризированной. Создание грамотного и удачного дизайна в векторном формате является первым шагом при создании такого типа вышивки.

Перемещение головки устанавливает программа. Именно она контролирует возникновение стежка на используемой ткани в необходимой области.

Благодаря применению специально предназначенной машинки для вышивки можно создать контурный рисунок, оптимизировать правильный порядок вышивания и возможность перемещать опорную точку изображения строчки, а также устанавливать одновременно несколько направлений строчки и формировать разные вариации строчек. Оттенков в такой вышивке можно использовать множество.

В большей части современных машин может поместиться более 240 оттенков нитей мулине, пайеток или же бисера. Это позволяет печатать на изделии сложные рисунки с максимально реалистичным результатом и с мелкими элементами.

Такая вышивка может создаваться по следующей технологической схеме:

Создание программы для вышивки. Прорисовка производится в стежках по готовому макету. Также тут задаются используемые оттенки и плотность используемых нитей, пропорции и техника вышивания, иные необходимые параметры.

Машина настраивается на текущий проект для конкретной вышивки.

Подготавливается изделие.

На последнем этапе вышивка делается на готовом материале со всеми нюансами.