Магнитные бури: мифы и реальность

Магнитная буря – это колебание магнитного поля Земли, вызванное вспышками на Солнце.

Распространено мнение, что данное явление может сказываться на самочувствии людей.

Но ученые уверены, что это не более, чем миф. Далее мы оценим влияние магнитных бурь на здоровье человека.

Мифы о магнитных бурях

Вот наиболее распространенные заблуждения о влиянии магнитных бурь на человека:

Колебания магнитного поля Земли влияют на сердечно-сосудистую систему, повышая частоту инфарктов на 25%.

Проявление солнечной активности опасно для людей с гипертонией, поскольку оказывает влияние на уровень артериального давления.

В период сильных магнитных бурь чаще происходят инсульты.

Нестабильность магнитного поля Земли влияет на психическое здоровье людей, усиливает депрессивные состояния.

В период магнитных бурь многие люди могут страдать от таких неприятных симптомов как слабость, головокружение, бессонница, тошнота, головная боль, аритмия, боль в суставах и т.д.

Реальность

Ученые уверяют, что влияние магнитных бурь на самочувствие человека сильно преувеличено. Нет никаких оснований считать, что данное явление может в какой-либо степени воздействовать на работу внутренних органов и систем.

Если рассматривать процесс с научной точки зрения, следует отметить, что данное явление вызывает возникновение гигантского переменного магнитного поля. Можно предположить, что подобное поле приведет к возникновению в человеческом теле избыточного электрического тока, способного повлиять на работу нервных клеток.

Но на практике этого не происходит, поскольку колебания магнитного поля слишком незначительны, чтобы вызывать появление лишнего тока в теле человека. Таким образом, многие симптомы влияния магнитных бурь на самом деле связаны не с самими бурями, а с другими причинами.

В то же время магнитные бури оказывают влияние на животных, использующих геомагнитное поле для ориентирования в пространстве. Пчелы, перелетные птицы, морские черепахи и ряд других животных могут на время отклоняться от верного пути в период магнитных бурь. При этом у людей данное явление никаких проблем с ориентированием в пространстве не вызывает.

Но как происходит, что несмотря на все выводы ученых, есть люди, самочувствие которых ухудшается в период магнитных бурь? Все дело в самовнушении.

Эмоционально неустойчивые мнительные люди, уверенные в опасности магнитных бурь, реагируют на новости, предупреждающие о данном явлении.

Они действительно испытывают определенные физиологические изменения: возрастает уровень гормонов стресса, повышается артериальное давление, учащается сердцебиение и т.д. Как уменьшить влияние магнитной бури? Просто перестать читать новости на эту тему.