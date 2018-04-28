Когда нужна помощь клиентам, для компании BlauStein границы отсутствуют

Компании, которые сегодня предоставляют полный комплекс любых услуг, не являются инновационным открытием и чем-то нереальным, их масса. Но вот только таких, как BlauStein, единицы. С этим сложно поспорить.

Главный идеолог компании – Vadim Blaustein. Это потомок из династии правоведов, которые имеют свои особые взгляды на жизнь и несут свои принципы, опыт и умение эффективно работать в массы.

BlauStein является уникальной международной организацией, которая имеет офисы по всему миру и предоставляет очень широкий спектр услуг. Среди основных видов сервиса можно выделить несколько направлений.

Корпоративные услуги

Они открывают для клиентов возможность получить квалифицированную помощь при создании предприятия, по управлению офисом, как на законных основаниях соблюдать налоговые обязательства, но при этом минимизировать налогообложение.

Также профессиональная поддержка предоставляется по ведению бухгалтерии и аудированию. При этом доступны постоянные консультации.

Кроме того, в рамках подобной услуги специалисты помогут клиенту осуществить бизнес-иммигрирование, т.е. взять новый старт в другой стране.

В рамках подобного сервиса, который предложил vadim blaustein, можно выделить и помощь:

в приобретении недвижимости;

наборе персонала и управлении им;

разработке международной торговой марки и составлении стратегии бейдинга, консалтинга и т.д.;

оформлении разнообразных лицензий для ведения финансовой деятельности и многое другое.

Регистрация компании

В рамках данной услуги профессионалы помогут создать бизнес в любой стране мира вне зависимости от юрисдикции.

Это обеспечит возможность вывести бизнес клиента на международный уровень, а значит избежать двойного налогообложения и заключить многочисленные договоры с разными странами о сотрудничестве.

Подобная услуга позволяет реализовать для клиента наиболее оптимальное решение, а именно:

нулевую налоговую структуру;

доверительные и учредительные структуры;

оптимальную финансовую и внутреннюю структуру;

структуру защиты активов;

торговую структуру и т.д.

Налоговые и юридические услуги

В компании работает огромнейший штат профессиональных, грамотных и опытных юристов, экономистов и бухгалтеров, которые специализируются в сфере налогообложения, экономики и права.

С такими помощниками любое налоговое планирование станет простым и эффективным, так как клиент получает полный спектр налоговых услуг.

Финансовые услуги

Благодаря наличию многочисленных соглашений с финансовыми организациями BlauStein имеет возможность предложить:

эффективное финансовое планирование;

работу с банковскими и платежными операциями;

управление активами и инвестициями;

предоставление страховых услуг;

ипотеку и бизнес-кредиты и т.д.

Услуги по налоговой иммиграции

Это уникальная возможность для компаний разного уровня начать работать в любой стране мира.

Далее на видео вы можете ознакомиться с услугами, предоставляемыми компанией BlauStein.