Канализационные установки Сололифт (D2, С3, WC1, WC3): описание и назначение

Сегодня все больше людей предпочитают жить в частном секторе, где есть возможность отдалиться от соседей и быть ближе к природе. Одним из главных показателей комфорта в доме является наличие сантехники и удобств.

Порой чтобы подключить сантехнику помимо септика требуется дополнительное оборудование, так как сантехническое оборудование находится ниже установленного слива. В данном случае оптимальным решением будет установка фекального насоса, который сможет перегонять нечистоты в септик.

Достоинства применения фекальных насосов в канализации частного дома

Производители фекальных насосов предлагают большой выбор оборудования, которое можно подобрать согласно требований и характеристик.

Среди всего изобилия оборудования особой популярностью пользуются фекальные насосы Сололифт, которые хорошо зарекомендовали себя как надежное высокопроизводительное оборудование.

Насосы этого производителя имеют массу достоинств:

Можно подобрать оборудование согласно требований заказчика;

Широкий модельный ряд;

Устройства надежные и долговечные;

Можно использовать для канализации трубы небольшого диаметра.;

Просты в монтаже и обслуживании.

В зависимости от того, где именно будет использоваться фекальный насос определяется его модель и соответствующие требованиям характеристики.

Виды фекальных насосов

Сололифт WC1- насос имеющий в конструкции измельчитель, благодаря которому туалетная бумага и более крупные частицы перемалываются для лучшей проходимости. Используется данное оборудование подключения умывальника и унитаза. В конструкции предусмотрен один выход.

Модель Сололифт WC3 имеет в своей конструкции помимо подключения к унитазу дополнительных три входа, благодаря чему можно одновременно подключать несколько сантехнических устройств. По своим характеристикам приборы похожи, разница заключается в количестве выходов для подключения.

Сололифт D2 устройство предназначенное для откачивания жидкости с температурой до 90 градусов. Применимо устройство для вывода жидкости без крупных примесей. Используется данное оборудование в основном для подключения мойки, стиральной и посудомоечной машин.

Сололифт С3 высокопроизводительное устройство используемое для вывода стоков высокой температуры. В конструкции отсутствует измельчитель, поэтому применяется в основном для ванной, посудомойки и стиральной машинки.

В зависимости от предполагаемого подключения определяется и соответствующее оборудование. Принцип работы насосов достаточно простой, когда в емкости набирается определенный объем включается насос и перегоняет фекалии в септик.

Современные устройства могут работать как от сети, так и дополнительного источника питания. Правильно подобранное оборудование обеспечит вашу канализационную систему бесперебойной работой.

Несмотря на то, что оборудование Сололифт не самое дешевое, при работе оно издает шум. Постоянное усовершенствование устройств снижает уровень звука, но тем не менее он остается.

При использовании устройств важно следить за тем, чтобы в середину не попадали волокнистые материалы. Даже если устройство имеет измельчитель, то с бумагой оно справится, а волос и другие волокнистые материалы будут накручиваться на измельчитель и со временем его заблокируют, в результате чего нужно будет разбирать прибор и его чистить, при этом такое занятие не всем придется по душе.

С использованием фекальных насосов вы сможете обеспечить качественную и бесперебойную работу канализационной системы в своем доме.