Какое оборудование используется для обеззараживания воздуха в стоматологии

Необходимые условия и показатели оборудования для стоматологических клиник регламентирован федеральным законом ФЗ-323, 21.11.2011, санитарными правилами и нормами санпин2.1.36.78-020, а также ряд ведомственных актов. Обеззараживание воздуха в стоматологии выполняется специальным оборудованием.

Требования по дезинфекции и стерилизации техники, изделий и инструмента

Дезинфекция проводится физическими методами: термическим, микроволновым, радиационным воздействием.

По нормативам, кабинеты стоматологии необходимо оборудовать разными облучателями бактерицидным ультрафиолетом. Приборов с бактерицидными лампами, пускорегулирующими блоками.

Бактерицидные облучатели (БО) устанавливаются во всех кабинетах лечения и там, где обрабатываются изделия с медицинским назначением.

По расположению они бывают потолочными, настенными и передвижными. По конструкции – открытые, закрытые рециркуляторные, комбинированные с экранированием. Работа открытых БО должна проходить без присутствия клиентов.

Лампы с отражателями обеззараживают ультрафиолетом под широким углом. В дверях бактерицидные потоки идут под малым углом. При их работе горят табло «Ультрафиолетовое облучение».

Работа закрытых обеззараживателей проходит при людях и без них. Рециркуляторы прокачивают поток через камеру с ультрафиолетом.

Он прокачивается с помощью вентиляционных отверстий в рециркуляторе.

Комбинированные облучатели работают с поворотными экранами. Они направляются вверх и вниз. Возле можно быть недолго.

При их использовании важно контролировать допустимую норму озона, при ее превышении нужно освобождать помещение.

Примеры оборудования

Примерами являются обеззараживатели вытяжного воздуха и рециркуляторы Аэролайф.

Установки по очистке и обеззараживанию вытяжных потоков

Такое оборудование канального типа Аэролайф150 чистит воздух в вытяжных и приточных вентиляционных каналах от загрязнений разного типа: химического, аэрозольного, микробиологического. Улавливаются твердые и жидкие аэрозоли, биоаэрозоли.

Рециркуляционные установки

Примером закрытого обеззараживателя является Аэролайф С80.

Он инактивирует воздушно-капельные инфекции и вредные микроорганизмы. Очищает от загрязнителей химического типа – угарного газа, формальдегида и аммиака, окислов азота.

Его фотокаталитический фильтр собирает всех молекулярных и микробиологических загрязнителей в воздухе (вирусов, бактерий, аллергенов и токсичных газов), адсорбируя их на поверхности.

Фотокатализатор мягким ультрафиолетовым излучением разлагает их на безвредные составляющие: углекислый газ, атмосферный азот, воду.