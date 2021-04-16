Какие есть виды сувенирной продукции с логотипом

Для поднятия имиджа компании используются самые различные приемы, рекламные инструменты. Одним из самых действенных, с относительно минимальным капиталовложением считается нанесение логотипа компании на сувенирную продукцию. Сувенирка с логотипом — это не только оригинальный подарок, они несут в себе еще практическую составляющую, так как многие из них могут использоваться оп своему прямому назначению.

Особенности сувенирной продукции с логотипом

В большинстве случаев, к числу такой продукции относятся канцелярские товары.

В некоторых случаях это могут быть изделия бытового назначения, например, чашка для кофе или чая. Существует ряд товаров, на которые принято наносить логотип компании.

Этот рекламны инструмент уже давно сумел доказать свою эффективность. Сувениры преподносятся в дар во время конференций,, семинаров, презентаций, других масштабных мероприятиях.

Раздавая сувениры деловым партнерам. Клиентам, компании тем самым повышает свой имидж, делает бренд узнаваемым. Логотип может наноситься на следующие виды изделий:

Полиграфическая продукция в виде календарей, блокнотов, ежедневников, другой аналогичной продукции соответствующего назначения;

Текстиль. Это может быть униформа для промоутеров, футболки, бейсболки, полотенца;

Посуда – кружки, чашки, чайные и кофейные сервисы;

Аксессуары для поездок. Весь перечень товаров, которые принято брать в дорогу, начиная от чемоданов и заканчивая тростью для хотьбы;

Подарочные наборы;

Аксессуары для современных девайсов.

Технологии нанесения логотипа на изделия

Технический прогресс предоставляет самые различные технологические решения для нанесения логотипа на любое изделие, независимо от его происхождения, технических и эксплуатационных характеристик: