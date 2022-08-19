Какие есть виды одноразовых контейнеров для еды

Контейнеры для еды можно разделить на две основные группы: многоразовые и одноразовые. С многоразовыми всё понятно из самого названия. В основном их используют обычные люди для того, чтобы хранить еду, брать с собой её на работу или куда-то ещё. После того как еда съедена, контейнер моют как обычную посуду, сушат и используют повторно многократно. Что касается одноразовых контейнеров для еды, то и здесь название отвечает на все вопросы.

Их можно использовать только один раз, после чего контейнер уже становится непригодным для повторного применения. Они намного тоньше, чем многоразовые модели и не предназначены для каких-то серьёзных нагрузок.

Виды одноразовых контейнеров для еды

Их достаточно большое количество разных конфигураций, объёмов.

Также одноразовая тара может отличаться материалом, из которого она изготовлена. В любом случае это должен быть экологический безопасный, предназначенный для хранения пищевых продуктов материал.

Наиболее распространены одноразовые контейнеры для еды из таких материалов как:

Полистирол

Полипропилен

Полиэтилентерефталат.

Что касается продуктов и блюд, которые можно хранить в такой таре, это могут быть:

Свежие салаты

Овощные или фруктовые нарезки

Супы

Суши

Десерты

Ягоды

Орехи

Сухофрукты и многое другое.

Контейнеры могут быть максимально простыми и представлять собой ёмкости из тонкого прозрачного пластика. Есть модели с рёбрами жёсткости и более прочными стенками.

Также это могут быть контейнеры для еды, включающие в себя несколько секций и не только. Вариантов действительно очень много, и есть из чего выбирать.

Многие производители выпускают готовые контейнеры в широком ассортименте, что позволяет покупателям подобрать именно то, что им нужно. Если же ничего не подходит, заказчик может обратиться за изготовлением контейнеров по индивидуальному дизайну.

Сфера применения одноразовых контейнеров для еды

В отличие от многоразовых контейнеров, используемых преимущественно обычными людьми, одноразовые применяются больше в сфере общепита, торговли, когда речь идёт о продуктах питания.

Это продажа готовых блюд, выпечки, десертов. В условиях современного бешеного ритма жизни, когда у людей нет времени на то, чтобы готовить самостоятельно, спрос на готовую еду очень высокий.

Никто не покупает 3 л борща, например или 5 л грибного супа-пюре. Все в основном приобретают порциями для того, чтобы пообедать или поужинать, взять с собой на работу. Объём и формат одноразовых контейнеров прекрасно подходит для этого.