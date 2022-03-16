Какие есть виды конной амуниции?

Использование конной амуниции необходимо. Она позволяет обеспечить должный уход за животным. Кроме того, правильно подобранная амуниция обеспечит безопасность не только животному, но и человеку (наезднику). Подобранная по размеру амуниция позволит быстрее лошади привыкнуть человеку. Конскую сбрую можно приобрести в специализированных магазинах. Товары для лошади в Интернет-магазине выбрать не составит труда.

Разновидности конной амуниции будут представлены ниже. Большинство производителей обеспечивают необходимое качество изделий. А это означает, что от наездника требуется обеспечить лишь наличие того или иного элемента.

Экипировка для верховой езды

Амуниция в данном случае будет состоять из:

недоуздка;

стремян;

удила;

путлища;

седельной сумки;

седла;

мартингала;

нагрудника.

Недоуздок представляет собой приспособление, которое связывается из верёвки или плоских ремней. Надевается непосредственно на голову лошади. Отличительной особенностью недоуздка является возможность для лошади пастись (ротовая полость животного свободна).

Стремена – это металлические петли, прикрепляемые к седлу. Стремена необходимы для устойчивого нахождения наездника в седле.

Удилами называют два металлических кольца, соединённых между собой грызлом. Этот элемент заходит в край десны, где отсутствуют зубы. Давлением грызла наездник обозначает животному, в какую из сторон следует свернуть.

Мартингал, седло и нагрудник

Мартингал обязательно необходим для занятий верховой ездой. В особенности, если речь идёт о молодом жеребце. Этот элемент защищает наездника от запрокидывания головы лошади.

Седло требуется не только для того, чтобы обеспечить наезднику возможность сидеть на животном, но и чтобы защитить спину животного должным образом – безопасно распределить давление.

Нагрудник прикрепляется к седлу. Этот элемент не позволяет седлу сползать в сторону хвоста.

Обратим внимание читателя на необходимость особого ухода за упряжью. А именно – храниться она должна в особом микроклимате (чтобы кожаные ремни не высохли, а в войлочных частях не возникла плесень). Упряжь регулярно смазывают, очищают от следов конского пота.

Естественно, техническую смазку использовать нельзя – она токсична для животного. Упряжь смазывают салом с добавлением дёгтя.

В видео показана различная конная амуниция: