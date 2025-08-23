Какие есть платежные решения для бизнеса

Для обслуживания клиентов, покупающих товары через интернет, компаниям электронной коммерции нужны специальные сервисы –электронные платежные системы (ЭПС), которые примут платежи, распечатают клиентам чеки, создадут отчетность.

Они снимут деньги со счетов покупателей, и направят их на банковский счет продавцу. Более подробную информацию про платёжные решения для бизнеса можно узнать на сайте https://business.rbspayment.ru/.

Требования к ЭПС

Важные условия, которые требуются от системы платежей для обеих сторон сделки:

Удобство работы в системе.

Бесперебойная круглосуточная работа.

Исключать сбои при проведении операций.

Острая необходимость – обеспечить финансовую безопасность счетам продавца и покупателя.

Лояльность клиентов повышается значительно при разнообразии систем, от которых ЭПС может принимать клиентские платежи. От этого зависит, будет клиент покупать здесь, или нет.

Кроме счетов, многим нужен прием платежей картами, еще лучше – криптовалютой.

Типы ЭПС

Множество платежных систем делится на две большие категории: банковского онлайн-эквайринга, и платежных агрегаторов.

Эквайринг

Такие сервисы реализуют отправку-прием денег через банковские карты с невысокой комиссией – до 5%. В их пакете – обслуживание расчетного счета, онлайн-бухгалтерия.

Их минусом считается, что не всем подходит платить картами банков. Еще – не все клиенты рискуют оставлять данные карт малознакомым, непроверенным компаниям.

Агрегаторы платежных систем

Такие сервисы могут работать с банковскими картами, электронными кошельками, мобильными телефонами (СБП и бесконтактными оплатами смартфоном), терминалами, криптовалютой.

Но у этих сервисов комиссии выше – доходят до 10%, что зависит от провайдера услуг.

Выполняемые функции

Расширенный перечень решаемых задач – на примере внедрений компании «РБС Бизнес»:

С простой интеграцией – ссылки клиентам по оплате, сопряжение интерфейса API с редиректом, платежи по QR-кодам, работа с плагинами CMS.

С широкой интеграцией – прямой платеж на API, SDK и Yandex Pay, МИР, СБП, мобильные оплаты, переводы P2P.

Дополнительно – показ статуса оплат, отмены и возвраты, автосохранение данных счетов (карт), касса онлайн по ФЗ-54, верификации покупателей,

BNPL – покупай сегодня, оплачивай позже.

Оплаты могут быть разовыми, а могут быть частыми или постоянными (регулярными, рекурретными). В современных платежных системах можно настраивать рекурентность оплат, когда списание денег система выполняет автоматически, без привлечения человека – по оставленным раньше реквизитам.

Так происходит, когда человек подписывается на помесячные услуги – обслуживания, информирования, обучения.