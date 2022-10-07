Какие есть методы продвижения бизнеса в интернете

Успешное продвижение проектов и компаний в интернете основано на рекламе своих продуктов, товаров и услуг, на актуальных интернет-ресурсах.
Благодаря эффективным методам привлекается целевая аудитория и строится клиентская база, которая приносит растущий доход за счет потребления услуг и товаров. Продвигается бизнес через свои и партнерские или заинтересованные сайты, профили и аккаунты, в поисковых системах, социальных сетях, тематических форумах и подобных ресурсах в интернете. Услуги комплексного продвижения бизнеса оказывает Digital-агентство i-complex.
Виды продвижения
Все методы продвижения можно разделить на три большие группы:
- Рекламные кампании и Email маркетинг.
- SMM-продвижение через социальные сети.
- Методами SEO-продвижения.
Любое продвижение – это длительные и кропотливые процессы с привлечением специалистов-экспертов, рассчитанные на долгосрочную и стабильную перспективу, а не на сиюминутный результат.
Все методы основаны на локализации своей ниши заработка, определении своей целевой аудитории и мест ее расположения, и оптимизации способов ее привлечения.
Реклама и Email маркетинг
Это методы прямой рекламы на интрнет-ресурсах с применением почтовых сервисов для создания базы клиентов, проведения дополнительных продаж и разогрева не совершивших покупки.
Для рекламы используются поисковые системы Яндекс и Гугл с контекстной рекламой, Яндекс Директ, ведущие маркетплейсы, центральные доски объявлений.
Но опыт показывает, что прямая реклама эффективна на разовых и коротких кампаниях. Для долгосрочной эффективной работы подходит использование рекламы с Email маркетингом в комплексе продвижений SEO и SMM.
SMM продвижение через социальные сети
В сетях прямая реклама не работает. Здесь эффективны методы привлечения целевой аудитории по тематике своих продаж, и попутные предложения своей продукции и услуг.
Целевая аудитория собирается через клиентские и бизнес – профили, собираются в группы по интересам из холодных клиентов, и постепенный их перевод в горячую фазу почтовыми рассылками, акциями и форумами с обсуждением.
Эффективно работает видеоконтент. Все работает для перевода клиентов на свои продающие ресурсы – комплексные сайты и лендинги.
SEO-продвижение
Это самый комплексный и эффективный метод, охватывающий и предыдущие способы.
Он основан на построении эффективных сайтов (многостраничных, корпоративных, и лендингов) с продающими страницами для своих продуктов, цель которых постоянное привлечение целевой аудитории на рекламные страницы и объявления.
Этот метод основан на двух этапах:
- Внутренняя оптимизация. Это организация сайта, который интересен аудитории, быстро работающий, с удобной структурой.
- На который правильно реагируют поисковые системы и их роботы.
- Внешняя оптимизация. Она направлена на создание ссылочной массы, которая привлекает клиентов на рекламные страницы сайта. Для этого комплексно применяются и оба предыдущих метода.