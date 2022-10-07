Какие есть методы продвижения бизнеса в интернете

Успешное продвижение проектов и компаний в интернете основано на рекламе своих продуктов, товаров и услуг, на актуальных интернет-ресурсах.

Благодаря эффективным методам привлекается целевая аудитория и строится клиентская база, которая приносит растущий доход за счет потребления услуг и товаров. Продвигается бизнес через свои и партнерские или заинтересованные сайты, профили и аккаунты, в поисковых системах, социальных сетях, тематических форумах и подобных ресурсах в интернете. Услуги комплексного продвижения бизнеса оказывает Digital-агентство i-complex.

Виды продвижения

Все методы продвижения можно разделить на три большие группы:

Рекламные кампании и Email маркетинг.

SMM-продвижение через социальные сети.

Методами SEO-продвижения.

Любое продвижение – это длительные и кропотливые процессы с привлечением специалистов-экспертов, рассчитанные на долгосрочную и стабильную перспективу, а не на сиюминутный результат.

Все методы основаны на локализации своей ниши заработка, определении своей целевой аудитории и мест ее расположения, и оптимизации способов ее привлечения.

Реклама и Email маркетинг

Это методы прямой рекламы на интрнет-ресурсах с применением почтовых сервисов для создания базы клиентов, проведения дополнительных продаж и разогрева не совершивших покупки.

Для рекламы используются поисковые системы Яндекс и Гугл с контекстной рекламой, Яндекс Директ, ведущие маркетплейсы, центральные доски объявлений.

Но опыт показывает, что прямая реклама эффективна на разовых и коротких кампаниях. Для долгосрочной эффективной работы подходит использование рекламы с Email маркетингом в комплексе продвижений SEO и SMM.

SMM продвижение через социальные сети

В сетях прямая реклама не работает. Здесь эффективны методы привлечения целевой аудитории по тематике своих продаж, и попутные предложения своей продукции и услуг.

Целевая аудитория собирается через клиентские и бизнес – профили, собираются в группы по интересам из холодных клиентов, и постепенный их перевод в горячую фазу почтовыми рассылками, акциями и форумами с обсуждением.

Эффективно работает видеоконтент. Все работает для перевода клиентов на свои продающие ресурсы – комплексные сайты и лендинги.

SEO-продвижение

Это самый комплексный и эффективный метод, охватывающий и предыдущие способы.

Он основан на построении эффективных сайтов (многостраничных, корпоративных, и лендингов) с продающими страницами для своих продуктов, цель которых постоянное привлечение целевой аудитории на рекламные страницы и объявления.

Этот метод основан на двух этапах: