Как зарабатывают деньги на Ютуб каналах
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Как зарабатывают деньги на Ютуб каналах

9 февраля 2021

Нет ни одного человека, который бы не хотел иметь дополнительный источник дохода. Один из самых лучших способов с точки зрения прибыльности, временных затрат и удобства — начать снимать видео и размещать их на Youtube. Далее вы узнаете о том, как именно заработать на Youtube-канале. Более подробную информацию про заработок на Ютубе и не только можно найти на сайте coolnut.ru.

Воспользоваться функцией «Монетизация»

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После активации этой функции вам будут переводиться деньги на одно из следующих действий:

  • Показы рекламы;
  • Переходы по рекламе.

Сказать, сколько можно получить, воспользовавшись функцией «Монетизация», невозможно (даже приблизительно).

Дело в том, что на заработок влияет очень много факторов, в том числе:

  • Тематика видео в частности и канала в общем — клик на канале об инвестициях оплачивается дороже, чем на канале о лайфхаках;
  • Формат рекламы — за переход руководство Youtube начисляет больше средств, чем за просмотр;
  • Территориальная принадлежность и язык — англоязычные блоггеры зарабатывают больше русскоязычных, так как за границей реклама дороже.

Стать участником партнерской программы

Суть партнерской программы в том, что вам необходимо найти клиентов, которые потратят определенную сумму денег не у вас, а в сторонней компании. С этой суммы вам перечислят какой-то процент.

Как правило, в рамках партнерских программ выплачиваются деньги, но иногда вознаграждение выдается в виде скидок или товаров.

При подключении к партнерской программе вы будете зарабатывать:

  • На показах (чаще всего 1000);
  • На совершении конкретных действий человеком — приобретении продукта, подписке на на новости и т.д.

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Продавать товары

Если по каким-либо причинам вам не подходит ни первый, ни второй способ, то продавайте товары:

  • Собственные — в этом случае вам потребуется завести не личный, а брендированный
  • Youtube-канал;
  • Партнерские (инструкцию смотрите выше);
  • По схеме дропшиппинга.

Оказывать услуги

То же самое, что и с продажей товаров. Главный плюс этого способа заработка на Youtube-канале в том, что размер дохода зависит только от вас, так как он определяется ценой на услуги.

И это — далеко не все. Например, еще можно проводить стримы (особенно актуально для владельцев каналов об играх). К тому же, никто не запрещает сочетать несколько способов заработка. Таким образом, зарабатывать на Youtube более чем реально, причем серьезные деньги.



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