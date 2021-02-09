Как зарабатывают деньги на Ютуб каналах

Нет ни одного человека, который бы не хотел иметь дополнительный источник дохода. Один из самых лучших способов с точки зрения прибыльности, временных затрат и удобства — начать снимать видео и размещать их на Youtube. Далее вы узнаете о том, как именно заработать на Youtube-канале. Более подробную информацию про заработок на Ютубе и не только можно найти на сайте coolnut.ru.

Воспользоваться функцией «Монетизация»

После активации этой функции вам будут переводиться деньги на одно из следующих действий:

Показы рекламы;

Переходы по рекламе.

Сказать, сколько можно получить, воспользовавшись функцией «Монетизация», невозможно (даже приблизительно).

Дело в том, что на заработок влияет очень много факторов, в том числе:

Тематика видео в частности и канала в общем — клик на канале об инвестициях оплачивается дороже, чем на канале о лайфхаках;

Формат рекламы — за переход руководство Youtube начисляет больше средств, чем за просмотр;

Территориальная принадлежность и язык — англоязычные блоггеры зарабатывают больше русскоязычных, так как за границей реклама дороже.

Стать участником партнерской программы

Суть партнерской программы в том, что вам необходимо найти клиентов, которые потратят определенную сумму денег не у вас, а в сторонней компании. С этой суммы вам перечислят какой-то процент.

Как правило, в рамках партнерских программ выплачиваются деньги, но иногда вознаграждение выдается в виде скидок или товаров.

При подключении к партнерской программе вы будете зарабатывать:

На показах (чаще всего 1000);

На совершении конкретных действий человеком — приобретении продукта, подписке на на новости и т.д.

Продавать товары

Если по каким-либо причинам вам не подходит ни первый, ни второй способ, то продавайте товары:

Собственные — в этом случае вам потребуется завести не личный, а брендированный

Youtube-канал;

Партнерские (инструкцию смотрите выше);

По схеме дропшиппинга.

Оказывать услуги

То же самое, что и с продажей товаров. Главный плюс этого способа заработка на Youtube-канале в том, что размер дохода зависит только от вас, так как он определяется ценой на услуги.

И это — далеко не все. Например, еще можно проводить стримы (особенно актуально для владельцев каналов об играх). К тому же, никто не запрещает сочетать несколько способов заработка. Таким образом, зарабатывать на Youtube более чем реально, причем серьезные деньги.