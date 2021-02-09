Как зарабатывают деньги на Ютуб каналах

Нет ни одного человека, который бы не хотел иметь дополнительный источник дохода. Один из самых лучших способов с точки зрения прибыльности, временных затрат и удобства — начать снимать видео и размещать их на Youtube. Далее вы узнаете о том, как именно заработать на Youtube-канале. Более подробную информацию про заработок на Ютубе и не только можно найти на сайте coolnut.ru.
Воспользоваться функцией «Монетизация»
После активации этой функции вам будут переводиться деньги на одно из следующих действий:
- Показы рекламы;
- Переходы по рекламе.
Сказать, сколько можно получить, воспользовавшись функцией «Монетизация», невозможно (даже приблизительно).
Дело в том, что на заработок влияет очень много факторов, в том числе:
- Тематика видео в частности и канала в общем — клик на канале об инвестициях оплачивается дороже, чем на канале о лайфхаках;
- Формат рекламы — за переход руководство Youtube начисляет больше средств, чем за просмотр;
- Территориальная принадлежность и язык — англоязычные блоггеры зарабатывают больше русскоязычных, так как за границей реклама дороже.
Стать участником партнерской программы
Суть партнерской программы в том, что вам необходимо найти клиентов, которые потратят определенную сумму денег не у вас, а в сторонней компании. С этой суммы вам перечислят какой-то процент.
Как правило, в рамках партнерских программ выплачиваются деньги, но иногда вознаграждение выдается в виде скидок или товаров.
При подключении к партнерской программе вы будете зарабатывать:
- На показах (чаще всего 1000);
- На совершении конкретных действий человеком — приобретении продукта, подписке на на новости и т.д.
Продавать товары
Если по каким-либо причинам вам не подходит ни первый, ни второй способ, то продавайте товары:
- Собственные — в этом случае вам потребуется завести не личный, а брендированный
- Youtube-канал;
- Партнерские (инструкцию смотрите выше);
- По схеме дропшиппинга.
Оказывать услуги
То же самое, что и с продажей товаров. Главный плюс этого способа заработка на Youtube-канале в том, что размер дохода зависит только от вас, так как он определяется ценой на услуги.
И это — далеко не все. Например, еще можно проводить стримы (особенно актуально для владельцев каналов об играх). К тому же, никто не запрещает сочетать несколько способов заработка. Таким образом, зарабатывать на Youtube более чем реально, причем серьезные деньги.