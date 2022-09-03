Как зарабатывать на партнерских программах сайтов знакомств
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Как зарабатывать на партнерских программах сайтов знакомств

3 сентября 2022

Сегодня сложно найти человека который бы не слышал про сайты знакомств. Однако не все знают, что можно зарабатывать вполне нормальные деньги воспользовавшись партнерскими программами. В статье представлена подробная информация о том, как зарабатывать с помощью партнёрок. Кроме этого, получить дополнительную информацию по этой теме можно, если перейти на сайт catalog.tools.

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Как заработать

Сайты знакомств предлагают пользователям зарабатывать реальные деньги на партнёрских программах.

Сайты предоставляют ссылки, которые пользователь должен размещать на своём сайте. Сотрудничество продавца с партнёром представляет собой взаимовыгодное сотрудничество между сторонами.

Чтобы приступить к работе, клиент должен пройти регистрацию на сайте владельца в качестве партнёра.

Далее пользователь получает специализированную ссылку, которую должен разместить на своём сайте. За каждого нового покупателя клиент получает вознаграждение в определённом размере. Клиент может размещать на своём ресурсе неограниченное количество ссылок. Продавец тоже получает выгоду от партнёрки, поскольку затраты от привлечения конечного клиента существенно сокращаются.

Преимущество заработка на партнёрских программах заключается в том, что клиенту не приходится делать денежные вложения.

Заработок может быть достаточно большим. Пользователям представлен удобный интерфейс, где есть подробные инструкции.

Чтобы приступить к работе рекомендуется пройти регистрацию в качестве партнёра. Клиент получает готовый собственный ресурс, который должен продвигать. Предстоит только регистрация собственного домена и прикрепление его к сайту.

Следует отметить, что владельцы предоставляют возможность партнёрам самостоятельно подобрать дизайн.

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Сколько можно заработать

Владельцы сайтов знакомств могут платить до 50% от стоимости услуг, которыми воспользовались посетители перешедшие по партнерской ссылке.

Например за профили зарегистрировавшихся женщин готовы платить до 50 центов, а за профили мужчин проживающих в Западной Европе, США, Новой Зеландии до 10 центов.

До 15% платят партнёрки за каждого перешедшего по ссылке клиента и зарегистрированного в системе. Также, ссылку можно размещать не только на собственных сайтах.

Продвигать ресурс можно воспользовавшись:

  • Страничками и группами соц сетей. Данный вариант стоит рассматривать тем, кто имеет раскрученную группу с большим количеством подписчиков.
  • Форумы. Можно воспользоваться тематическими форумами.
  • Блоги. Можно использовать собственные и чужие ресурсы.



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