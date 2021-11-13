Термопринтеры – отдельная категория печатающих устройств, используемая преимущественно в сфере бизнеса. Они позволяют максимально быстро напечатать чеки. Ассортимент таких устройств широкий, что затрудняет принятие окончательного решения в пользу какой-то конкретной модели. По выгодной цене купить термопринтер можно на сайте компании impal.com.ua.

Что собой представляет термопринтер

Это специальное устройство для печати.

Сам процесс печати осуществляется путем нагревания специальной печатающей головки. За счет данной особенности, печать осуществляется чуть ли не моментально, не нужно ждать большое количество времени, пока внутри принтера что-то настроится, подготовится и так далее.

Главное, чтобы быть довольным качеством, скоростью работы и всеми остальными параметрами, выбрать хороший термопринтер для печати, обратив внимания на главные параметры.

Как выбрать термопринтер для чеков

При выборе такого устройства, необходимо учесть следующие ключевые характеристики.

Вид. Есть 2 основных вида термопринтеров, отличающихся по типу работы: прямой термопечати и термотрансферные. В первом случае термоголовка нагревает нужные точки на носителе, и бумага, приводимая в движение и «прогоняемая» возле, темнеет. Так и получается изображение и передача текстовой информации на бумажный носитель. Проблема только в том, что такие чеки не очень долговечные. Максимум, при бережном хранении они сохранятся год, после чего изображение становится все более бледным и менее читаемым.

Термотрансферные стоят дороже, но и качество печати здесь выше. Они переносят слой краски на чековую ленту. В результате получается более четкое и долговечное изображение, которое сохранится до 5-6 лет.

Класс принтера. От данного параметра зависит производительность. Стандартный вариант – термопринтеры настольного класса. Они могут печатать до 300 этикеток в день, что подходит для определенных видов бизнеса. Разумеется, что для крупного супермаркета, например, это не подойдет, потому что там клиентов больше в разы, особенно, когда магазин круглосуточный и принтер должен работать нон-стоп. В этом случае следует приобрести термопринтер начального промышленного класса.

Есть категория – мобильные принтеры, позволяющие печатать этикетки, менять ценники. Используют их на складах и в торговом зале. Такие устройства работают на батарейках или аккумуляторе.

Не менее важно учитывать и производителя. Это должна быть проверенная компания, производящая качественную технику с официальными гарантиями.