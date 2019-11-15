Как выбрать семенной картофель и сохранить его до весны

Довольно часто при посадке огородники жалуются на низкую урожайность. Стоит отметить, что связано это с качеством посадочного материала. Чтобы обновить сорт, в первый год проращивают в теплицах небольшие клубни, масса которых достигает 10 граммов.

Подобные клубни можно в открытый грунт высаживать уже на следующий год. Урожай, который из них получается, называют первой репродукцией. Она имеет наивысшие качества и свойства сорта. Купить семенной картофель в Украине почтой можно с помощью сайта компании svitroslyn.ua.

Первые три репродукции будут самыми удачными для обновления семян на участке. Семенной материал, который ниже третьей репродукции, подвергаются болезням и утрачивают свойства. Для высаживания их применять не рекомендуется.

Если на садовом участке присутствует теплица, а у огородника – свободное время, то можно мини-клубни вырастить самостоятельно из семян. Но нужно помнить о том, что эта работа довольно трудоёмкая. Но разницу в урожае можно почувствовать сразу. Посадочный материал обновляется единожды в 4 года.

Выбор семенного материала

Стоит отметить, что на выбор посадочного материала воздействует большое количество факторов. Именно по этой причине стоит ответственно подойти к этому процессу.

В первую очередь при выборе сорта стоит обратить внимание на климатические условия в определённом регионе. Сорт должен быть максимально устойчивым к погодным неблагоприятным факторам.

Также стоит определиться с типом грунта, где будет выращиваться культура. Есть сорта, которые дают отличный результат при выращивании на песчаных и на лёгких грунтах. Но есть и те, которые хорошо прорастают на суглинистых почвах.

Клубни не должны быть поражёнными вредителями и разнообразными заболеваниями. Нужно отдать предпочтение лишь чистым клубням. Если имеется хотя бы один признак грибковой инфекции или же гнили, то высаживать не стоит.

Лучший урожай будет с клубней, у которых количество побегов большее. Вес картофельного клубня должен колебаться в пределах 50 – 100 граммов.

Если не правильно ухаживать за семенным материалом, то не стоит ожидать хорошего урожая. Режим подкормки и полива необходимо соблюдать в обязательном порядке.

Только так можно будет получить достойный урожай. Кусты требуют обязательного полива в том случае, когда на них наблюдаются скрученные подвявшие листья, а также погибшие побеги. Полив нужен и в том случае, когда почва на глубине в 5 сантиметров сухая. Но полив также следует осуществлять правильно.