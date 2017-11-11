идеи за чашечкой кофе

Как выбрать погружной блендер

11 ноября 2017

Современные домохозяйки используют множество удобных и функциональных устройств, которые значительно упрощают процесс приготовления. Одним из таких приборов является погружной блендер.

Как выбрать погружной блендер

Ознакомиться с широким ассортиментом этих устройств поможет магазин http://www.leotech.com.ua/blenderi. Здесь представлены многофункциональные варианты по доступным ценам.

Критерии выбора

Если вы решили пополнить свой кухонный арсенал устройств погружным блендером, необходимо обратить внимание на несколько значимых критериев в процессе приобретения. Первым важным пунктом является мощность прибора.

В основном, показатели колеблются в пределах 140-1200 Вт. Для мягких продуктов, таких как банан или томаты, подойдут маломощные варианты – до 250 Вт.

Для обработки мяса и овощей в замороженном виде лучше всего использовать устройства, с показателями до 600 Вт. Обратите внимание на то, что погружные блендеры не измельчают продукт до состояния фарша.

Для обработки очень твердых продуктов лучше всего выбирать устройства, мощность которых составляет 650 – 1000 Вт. Такие погружные блендеры идеально подойдут для измельчения орехов и кофе.

Кроме этого, во время приобретения устройства, необходимо уделить внимание и таким параметрам:

  • количество скоростей. Их может быть от 2 до 24;
  • наличие дополнительных насадок. Нередко погружные модели дополняют вспомогательными элементами;
  • вес. Лучше всего выбирать легкие устройства, которые не будут создавать дискомфорт при использовании.

Как выбрать погружной блендер

Особое внимание уделите и такому критерию, как шум. Если погружной блендер слишком гудит, то работать с ним не только неудобно, но и даже опасно.

Полезные рекомендации

Выбирая погружной блендер, следует обратить внимание и на такие нюансы:

  • фирма-производитель. Лучше всего выбирать модели от проверенных компаний;
  • наличие подставки. В основном, этот элемент идет в комплекте с дополнительными насадками;
  • мерный стакан. Присутствует в наборе даже самых бюджетных моделей.

Многие покупатели выбирают погружные блендеры с прорезиненной ручкой, что является правильным решением. Во время использования, вы сможете крепко и устойчиво держать прибор.

Также, стоит обратить внимание на материал «ноги» устройства. Лучше всего выбирать модели, в которых эта часть изготовлена из качественного металла.



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