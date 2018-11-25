Как выбрать пневматический гайковерт?

Гайковёрт используется, чтобы выполнять сборку/разборку резьбовых соединений. Напомним, что гайковёрты бывают следующих типов: аккумуляторные, сетевые, пневматические. Кроме того, означенное оборудование различается по сфере применения. К примеру, инструмент для профессионального и гаражного использования различается существенно по ресурсу и целому ряду других параметров. Осуществлять выбор гайковёрта исключительно основываясь на цене – самая распространённая ошибка.

Электроинструмент в магазине «Бигам» доступен наряду с пневматическими аналогами. Главным недостатком электрического гайковёрта считается его вес. Однако, в гаражных условиях он более предпочтителен. Во-первых, использовать Вы его в любом случае будете редко. Во-вторых, электрический гайковёрт не требует дополнительного использования воздушного компрессора. Но и у пневматики имеется целый ряд существенных преимуществ, которые не следует упускать из внимания при выборе.

Рекомендации по выбору пневматического гайковёрта

Выбирайте инструмент по следующим параметрам:

размер квадрата (½ дюйма или дюйм);

наличие эргономичной ручки;

вращающий момент;

обороты в минуту;

вес.

Инструменты с размером квадрата в ½ дюйма активно используются для замены колёс у легковых автомобилей. Однако, если речь идёт о применении оборудования в сервисе грузовых авто, настоятельно рекомендуется отдать предпочтение дюймовому аналогу.

Не каждый гайковёрт располагает эргономичной ручкой. Она необходима для надёжного удерживания инструмента в одной руке. Опять же, если подразумевается использование гайковёрта в гаражных условиях, этот критерий является не первостепенным.

Вращающий момент описывает, в какой сфере Вы сможете применять гайковёрт. К примеру, чтобы закрутить колёса на легковом авто, необходимо усилие в 130 Нм. Следовательно, аналогичный показатель у инструмента должен быть таким же или выше.

Объём ресивера – не менее важный технический критерий

Принцип работы пневматического инструмента построен на использовании сжатого воздуха. Он по магистрали направляется в гайковёрт, где и осуществляет раскрутку шпинделя.

В технических спецификациях каждого гайковёрта также указывается рекомендуемый объём воздуха для эффективной его работы. Обязательно следуйте этим рекомендациям. Если подходящего инструмента нет под уже существующий компрессор, лучше приобретите сетевой гайковёрт.

В использовании горизонтальных (прямых) гайковёртов нет необходимости. Они предназначаются для сборочных конвейеров.

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