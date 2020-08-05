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Как выбрать металлочерепицу — основные характеристики

5 августа 2020

Металлочерепится относиться к лёгким кровельным материалам. Она имеет многообразие форм, цветов и видов покрытий. Благодаря хорошо налаженной технологии производства металлочерепица обладает достаточно невысокой ценой, что гарантирует ей конкурентные преимущества и широкое распространение для создания кровли на объектах различного назначения. По выгодным ценам металлочерепицу предлагает строительный магазин https://zaporozhye.kub.in.ua/krovelnye-materialy/metallocherepica/.

Виды металлочерепицы

Современные виды металлочерепицы можно классифицировать по следующим признакам:

  • материалу, применяемому в качестве основы;
  • формы и геометрическим размерам профиля;
  • виду покрытия поверхности.

В качестве материала для изготовления основы используются металлические листы, изготовленные из следующих материалов: тонкий стальной прокат, алюминиевый или медный лист. Главной проблемой для всех этих материалов является подверженность коррозии. Для решения этой задачи на поверхность листа наносят полимерное покрытие.

В качестве покрытий применяют:

  • полиэстер различных видов (матовый, глянцевый или блестящий);
  • пурал;
  • пластизол;
  • материал PVDF;
  • полиуретан типа Prisma;
  • поливинилхлорид (например, пластизол).

Некоторые производители изготавливаю такую черепицу с применением композитных материалов, например, Kami TerraPLEGEL. Каждое из таких покрытий обеспечивает хорошую защиту от атмосферных осадков.

На рынке представлена большая коллекция форм металлочерепицы. Основными формами такого кровельного материала являются: Монтеррей, Каскад, Джокер, Кантри, Аандалузия. Многообразие форм позволяет создать эффектную и наиболее функциональную крышу, не зависимо от её формы и назначения.

Правила выбора и особенности монтажа

Для правильного выбора наиболее подходящей металлочерепицы следует учитывать следующие характеристики:

  • материал основы;
  • геометрические размеры листа (длину и ширину);
  • удельный вес (килограмм на один квадратный метр);
  • способ крепления к конструкциям крыши;
  • области применения.

Монтаж кровли из металлочерепицы производится в следующем порядке:

  • рассчитываю общую площадь, которая должна быть накрыта кровельным материалом;
  • вычисляют необходимое количество листов, откосов и перекрытий (это позволяет уточнить необходимое количество крепёжных материалов и метизов);
  • определяют необходимые инструменты и оборудование.

Следует помнить, что производство кровельных работ связано с повышенным риском (то есть работой на высоте). Будет целесообразно доверить проведение таких работ профессионалам.



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