Металлочерепится относиться к лёгким кровельным материалам. Она имеет многообразие форм, цветов и видов покрытий. Благодаря хорошо налаженной технологии производства металлочерепица обладает достаточно невысокой ценой, что гарантирует ей конкурентные преимущества и широкое распространение для создания кровли на объектах различного назначения. По выгодным ценам металлочерепицу предлагает строительный магазин https://zaporozhye.kub.in.ua/krovelnye-materialy/metallocherepica/.
Виды металлочерепицы
Современные виды металлочерепицы можно классифицировать по следующим признакам:
- материалу, применяемому в качестве основы;
- формы и геометрическим размерам профиля;
- виду покрытия поверхности.
В качестве материала для изготовления основы используются металлические листы, изготовленные из следующих материалов: тонкий стальной прокат, алюминиевый или медный лист. Главной проблемой для всех этих материалов является подверженность коррозии. Для решения этой задачи на поверхность листа наносят полимерное покрытие.
В качестве покрытий применяют:
- полиэстер различных видов (матовый, глянцевый или блестящий);
- пурал;
- пластизол;
- материал PVDF;
- полиуретан типа Prisma;
- поливинилхлорид (например, пластизол).
Некоторые производители изготавливаю такую черепицу с применением композитных материалов, например, Kami TerraPLEGEL. Каждое из таких покрытий обеспечивает хорошую защиту от атмосферных осадков.
На рынке представлена большая коллекция форм металлочерепицы. Основными формами такого кровельного материала являются: Монтеррей, Каскад, Джокер, Кантри, Аандалузия. Многообразие форм позволяет создать эффектную и наиболее функциональную крышу, не зависимо от её формы и назначения.
Правила выбора и особенности монтажа
Для правильного выбора наиболее подходящей металлочерепицы следует учитывать следующие характеристики:
- материал основы;
- геометрические размеры листа (длину и ширину);
- удельный вес (килограмм на один квадратный метр);
- способ крепления к конструкциям крыши;
- области применения.
Монтаж кровли из металлочерепицы производится в следующем порядке:
- рассчитываю общую площадь, которая должна быть накрыта кровельным материалом;
- вычисляют необходимое количество листов, откосов и перекрытий (это позволяет уточнить необходимое количество крепёжных материалов и метизов);
- определяют необходимые инструменты и оборудование.
Следует помнить, что производство кровельных работ связано с повышенным риском (то есть работой на высоте). Будет целесообразно доверить проведение таких работ профессионалам.