Как выбрать и подготовить промоутеров для успешной работы на выставке

Правильный выбор промоутера гарантирует большую часть успеха маркетинговой компании. Такие люди помогают продвигать товары, услуги и взаимодействовать с потенциальными покупателями. Помощь с подбором промоутеров и другого персонала на выставки оказывает рекламное агентство moscow-promo.com.

Где и как найти хорошего промоутера

Первоочередной целью раскрутки бренда или товара считается выбор конкретной цели перед специалистом.

Они могут быть разные:

Привлечение новых клиентов.

Улучшение имиджа фирмы.

Проведение конкурентной акции.

Повышение продаж.

Это основные задачи, которые чаще всего встречаются в бизнес-планах компаний.

Четкое их понимание и продумывание помогает правильно и доступно излагать требования к кандидату и оценивать эффективность его работы после.

Этапы поиска сотрудника для промо-акций

Чтобы итог получился ожидаемо результативным, требуется обдуманный подход к делу. Существует несколько важных этапов подготовки, которые не стоит пропускать.

Самые весомые из них:

Определение целевой аудитории. Понимание потребностей людей, которым будет предложен товар, позволяет тщательнее подбирать промоутеров. Важно, чтобы он мог эффективно взаимодействовать с возможными покупателями.

Опыт и навыки. Хороший специалист имеет коммуникационные навыки, проявляет уверенность в себе и дружелюбен. У него имеются знания продукта или есть желание обучиться необходимым навыкам. Важным также будет опыт этого человека в продажах, ведь подобные навыки будут только плюсом при его трудоустройстве.

Использование разных источников для поиска сотрудника. Наиболее распространенные способы – рекрутинговые агентства, социальные сети или онлайн-платформы, проверенные рекомендации от коллег.

Проведение тщательного отбора. Во внимание берется резюме, обязательно портфолио, проводится собеседование. В дополнение, многие фирмы устраивают практическое задание для кандидатов на должность промоутера. Его тщательно продумывают внутри компании заранее.

Личные качества человека – часть успеха. Если у человека присутствует энтузиазм, гибкость, имеется адаптивность к новым условиям работы, стрессоустойчивость – он может быть достойным кандидатом на соответствующую должность.

Но обучение и поддержка – всегда имеют смысл. Даже опытным промоутерам необходимо вникнуть в специфику работы конкретной компании, изучить его продукцию или услуги, некоторое время привыкнуть к условиям внутри фирмы.

Обычно для этого используются вводные тренинги. Если обратная связь имеется, то есть шанс получить желаемое от такого работника.

Подготовленный промоутер – секрет успеха

Промоутер – важное звено продвижения товара.

Его работа должна быть безупречной, но сотрудника обязательно необходимо обучать. Нет идеальных людей, каждому человеку несмотря на его предыдущий опыт, требуются новые знания, изучение специфики его предстоящего труда.

Ключевые рекомендации по организации обучения специалистов перед проведением промо-акций:

Промоутерам необходим хороший тренер. Последний должен обладать харизматичностью и умением завлекать аудиторию. Он должен быть заводилой в продвижении услуг, продуктов фирмы. Этот человек должен быть мотиватором для промоутеров, идеалом по общительности и умелому обращению с потенциальным клиентом.

Постоянная мотивация специалистов – катализатор продаж. Они должны знать о ценности бренд, иметь ответственность и постоянно подпитываться энтузиазмом. Способов для этого много, исходя из специфики товаров и личных качеств людей. Это заранее продумывается руководством компаний и действует для всех сотрудников с такой должностью.

Регулярное изучение промоутерами всех образцов товаров. Есть поговорка про то, что лучше один раз сделать, чем множество раз увидеть. Это работает и в этом случае.

Люди должны четко знать, что за продукт или услугу они продвигают в массы. От этого зависит эффективность их деятельности на благо фирмы.

Ознакомление сотрудников с товаром должно быть всегда воочию, с примерами. После этого у них должно в голове отложиться все, что необходимо о товаре. В противном случае простое заучивание характеристик продукции не принесет желаемого результата.

Частое прокручивание игры «покупатель-промоутер». Это своего рода репетиция перед активной деятельностью с потенциальным клиентом.

Найти идеального сотрудника – непростое занятие, но достижимое при правильном подходе.

Определение целей и задач играют важную роль при поиске кандидатов. Обеспечение новому работнику достойного обучения и поддержки помогает добиться необходимого результата.