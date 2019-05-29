Как выбрать агентство по интернет-маркетингу для малого бизнеса

Даже если у вас небольшая компания, лучше не заниматься рекламой самому, а довериться профессионалам. Однако, как выбрать лучшее агентство по интернет-маркетингу, не переплатив при этом. Мы собрали для вас несколько советов, которые помогут вам в выборе.

Как владелец малого бизнеса, вы должны позаботиться о таких вещах, как управление сотрудниками, процессами работы и рекламой компании. Хотя рекламой и маркетингом можно заняться самому, но лучше оставить эту работу профессионалам.

Среди владельцев малого бизнеса распространено заблуждение, что инвестирование в маркетинг является дополнительными расходами, которые не окупаются. На самом деле, хорошо спланированная маркетинговая кампания может обеспечить огромный импульс для ваших продаж и очень хорошо помочь превратить ваш малый бизнес в бренд.

Тем не менее, выбор правильного маркетингового агентства, подходящего для вашего бизнеса, не является легкой задачей, и нужно принять несколько вещей во внимание, прежде чем остановиться на конкретном варианте. Ниже перечислены несколько советов по поиску маркетингового агентства для бизнеса.

1. Не фокусируйтесь слишком на том, насколько агентство крупное

Различные маркетинговые агентства работают с различными типами клиентов, и чем более крупное агентство вы ищете, тем больше шансов, что их гонорар будет выше.

Будучи владельцем малого бизнеса, очень важно выбрать агентство, которое понимает начальный этап вашего бизнеса и планирует свои стратегии соответственно.

Однако с небольшими агентствами всегда есть шанс, что их стратегии могут быть устаревшими, что приведет к трате времени и денег. Следовательно, лучше всего сосредоточиться на том, что агентство может предложить вашему бизнесу.

2. Найдите агентство с опытом в вашей нише

Важно, чтобы вы нашли агентство, специализирующееся на вашей нише. Различные маркетинговые центры используются для обслуживания конкретной клиентуры, принадлежащей к определенной нише.

Следовательно, если вы хотите продвигать свою небольшую фармацевтическую компанию, не стоит выбирать агентство, которое только что занималось клиентами из индустрии моды. Если у вас нет времени и дополнительного капитала, вы всегда должны искать агентства, которые работали с такими организациями, как ваша.

3. Ищите прозрачность и честность в агентстве

Если агентство не может ответить на ваши вопросы о маркетинге и стратегиях, которые у них есть для вашей организации, определенно не являются правильным выбором для вас.

Если вы не являетесь экспертом в онлайн-маркетинге, будет бесчисленное количество вопросов, которые вы хотели бы задать вашему digital-агентству.

Хорошее маркетинговое агентство известно своей честностью и прозрачностью, а его опыт в работе отражается в способности отвечать на ваши вопросы. Поэтому, если маркетинговое агентство отказывается делиться с вами своими ключевыми маркетинговыми стратегиями, вы не можете ему доверять.

4. Агентство не должно ограничиваться традиционными методами маркетинга

Прежде чем что-либо сделать, убедитесь, что вы изучили последние тенденции в интернет-маркетинге, например, RTB-маркетинг и другие, связанные с вашим бизнесом.

Хотя вам не нужно быть экспертом, но эти дополнительные знания пригодятся, когда агентства обсудят свои планы и стратегии по продвижению вашего бизнеса.

Если агентство перечисляет некоторые старые стратегии, такие как SEO на основе ключевых слов и вовлечение третьей стороны в социальных сетях, это, безусловно, следует рассматривать как красный флаг, и вам лучше рассмотреть другие варианты.

Поэтому рассматривайте тех, кто использует комплексный подход для продвижения бренда.

5. Не ищите варианты с самой низкой ценой

Даже если у вас малый бизнес, и ваши маркетинговые бюджеты ограничены, ваша цель никогда не должна быть сосредоточена на поиске самого дешевого агентства. Мы все знаем, что хороший маркетинг всегда окупается в долгосрочной перспективе, и вы всегда должны быть готовы немного увеличить свой бюджет, чтобы выбрать правильное маркетинговое агентство для вашей компании. В интернет-маркетинге вы получаете то, за что платите, и маловероятно, что небольшие инвестиции дадут вам большие результаты.

Если вы не можете заплатить миллионы за свой маркетинг, очень важно знать, с кем вы работаете. То, как ваша компания продается, оказывает длительное влияние на репутацию и продажи вашей организации. Поэтому убедитесь, что вы следуете вышеуказанным советам, чтобы выбрать лучшее маркетинговое агентство для вашего малого бизнеса.

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