Как создать лендинг?

Лэндинг Пейдж или просто лэндинг – это одностраничный веб-сайт, который создан для одной цели – мотивировать пользователя совершить действие (в большинстве случаев покупку товара или услуги). Создать лендинг вполне можно и самостоятельно. Однако вряд ли это окажется правильным решением.

Дело в том, что эффективность лэндинга в большей степени зависит не от дизайна, а от контента. Мотивационный текст должен быть построен по определённым правилам, которые попросту неизвестны обывателю. Следовательно, эффективность самостоятельно созданного лэндинга вряд ли будет высокой.

На что обращать внимание при создании лэндинга?

Изначально рекомендуется выбрать инструмент, который и будет использоваться для создания. Предлагается несколько вариантов:

движки сайтов (Wordpress, Joomla, DLE и т.д.);

конструкторы лэндингов.

Это два наиболее распространённых варианта. Практически используются только они, как профессионалами, так и обывателями. Действительно, создать лэндинг весьма просто. Всё, что требуется – это подобрать подходящий шаблон для «голого» движка и затем наполнить его необходимыми дополнительным плагинами.

Лэндинг должен быть максимально информативным. Но при этом информация должна выражаться максимально лапидарно. Другими словами, лэндинг должен использовать цифры, диаграммы, графики и т.д.

Безусловно, отзывы также должны присутствовать в лэндинге. Основная сложность заключается в том, что они должны быть максимально естественны и правдивы. Обыватели часто нахваливают собственный продукт. В результате это лишь отталкивает потенциальных покупателей.

Основные требования к контенту лэндинга

Ниже перечислены главные аспекты создания качественного лэндинга:

уникальный и понятный логотип;

продуманный заголовок;

предложение совершить действие;

призыв к совершению действия;

мотивация;

преимущества продукта;

отзывы;

наиболее распространённые вопросы и ответы на них;

контактная информация.

Это лишь приблизительный набросок того, что в обязательном порядке должно присутствовать в «посадочной» странице. Постарайтесь подходить к созданию лэндинга с предельно критичной точки зрения.

Следует разъяснять преимущества своего продукта, оставляя посетителю сайта возможность самому осуществить выбор. В этом случае эффективность лэндинга окажется максимальной.

Визуально же количество анимаций и других отвлекающих факторов лучше свести к незначительному минимуму.

В видео подробно рассказывается о том, как самостоятельно сделать лэндинг: