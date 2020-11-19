Как сделать интеграцию ПО Мой Cклад и Битрикс 24

Огромное количество представителей малого бизнеса сейчас работает через интернет. Современный ритм, образ жизни диктуют новые условия. Людям удобнее и выгоднее заказывать товары через интернет.

Именно владельцев интернет-магазинов, работающих на Битрикс и использующих облачное хранилище «Мой склад», может заинтересовать возможность интеграции этих двух инструментов, подробнее о которой можно узнать из статьи на сайте https://dizlab.com/integracia-moi-sklad-i-bitrix-24.

Зачем нужна интеграция Битрикс и Мой Склад

Это позволит синхронизировать данные о товарах, имеющихся в наличии в на складе и в каталоге. Мой Склад – удобное облачное хранилище для владельцев малого бизнеса, которые пока не созрели для аналогичной программы из пакета 1C. Интеграция и синхронизация данных позволит осуществить обмен:

товарным каталогом

заказами и счетами

компаниями

контактами и не только.

Синхронизация важна как для нормальной работы магазина, так и достоверности предоставляемой информации о товаре клиентам. Так, если товар закончился на складе, потенциальный покупатель будет знать об этом.

В противном случае, если бы данная информация не отражалась, клиент оформит заказ, а потом узнает, что он не может быть выполнен. Это вызвало бы недовольства, и повысились бы риски получения негативного или отрицательного отзыва. Поэтому преимуществ в интеграции действительного много.

Как осуществить интеграцию Битрикс и Мой Склад

Есть несколько вариантов решения данной задачи. Можно выбрать подходящий с учетом стоимости, а также возможностей, которые получит владелец онлайн-магазина.

Приложение МойСклад для Битрикс24. Чаще всего используется именно данный способ. Приложение-коннектор использует API двух сервисов. Можно будет обмениваться информацией о товаре, заказами и счетами, компаниями, контактными данными клиентов. Также можно резервировать товар и создавать отгрузки, вести учет остатков и резервов. Это самый доступный по стоимости способ интеграции. Настройка также максимально быстрая и простая. Однако есть много ограничений, поэтому далеко не всем подойдет данный способ интеграции.

Модуль обмена 1C-Битрикс и МойСклад. Этот способ могут использовать владельцы коробочных версий Битрикс24. Исключением является редакция CRM. Модуль использует формат выгрузки CommerceML. Он применяется теми, кто в коробочной версии использует разделы «Магазин», «Заказы». С помощью данного модуля можно выгрузить весь ассортимент. Информация о статусе заказа полностью синхронизируется с базой МойСклад. Исключением является услуга доставки, которая отображается как отдельный полноценный товар. Использование модуля прекрасно подойдут для владельцев коробочной версии, которые используют решения CRM+Интернет-магазин. Правда, здесь тоже есть определенные ограничения. Первое из них – доступность только для обладателей коробочной версии. Но, на этом они не заканчиваются. Набор сценариев ограничен и здесь.

Разработка индивидуального сценария. Если два вышеперечисленных варианта не подходят для того, чтобы получить необходимый набор дополнительных возможностей, можно разработать индивидуальный модуль интеграции. Это стоит дороже, займет больше времени, но результат того стоит, т. к. существенно расширит возможности, упростит управление и контроль за движением товаров, состоянием на складе, статистикой заказов и других параметров.

Теоретически, используя интернет, доступные инструменты и огромное количество инструкций, можно попробовать решить такую задачу самостоятельно. Но, лучше доверить это профессионалам, чтобы получить качественный результат. Речь ведь идет о бизнесе, расширении инструментария.