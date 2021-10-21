Как проходит удаление зуба мудрости

В современной стоматологической практике весьма востребованной процедурой является удаление зуба мудрости. Чаще всего эту процедуру проводят в ситуации когда восстановить зубы уже невозможно, так как уход за полостью рта был недостаточным или же неправильным.
Но не все решаются на проведение такой операции из-за страха перед болевыми ощущениями. И это напрасно. Ведь благодаря современным технологиям и обезболивающим препаратам процедуру можно провести абсолютно безболезненно за короткое время.
Используются самые качественные анестетики. Для обезболивания нижней челюсти понадобится примерно до 10 минут, а вот для верхней – 4 минуты. Пройти процедуру удаления зуба мудрости предлагает стоматология в Бутово ""Мигона".
Проведение манипуляций
Специалисты уверяют, что зуб мудрости, расположенный на верхней челюсти, немного проще удалить, нежели тот, который находится внизу.
Это объясняется тем, что на нижней челюсти у зубов очень часто корни искривлены и имеют крупные размеры. А это очень сильно мешает удалению их из полости рта.
Помимо этого, более плотной является и костная ткань на челюсти, расположенной снизу. Если имеется необходимость, то специалист может пациента перед проведением процедуры направить делать снимок.
В обязательном порядке он требуется при удалении зуба, который ещё не прорезался наружу. Ведь его расположение в челюсти может быть неправильным. А благодаря снимку ход операции планируется заранее.
При удалении зуба мудрости применяют элеваторы или же щипцы. В процессе простого удаления не потребуется разрезать десну и зуб высверливать из костной ткани.
Примерное время проведения операции у специалиста с опытом составляет примерно 1 – 10 минут. Если же зуб удаляется на фоне воспалительного процесса, то потребуется промывание антисептическими препаратами, а также обработка средствами против воспаления.
Рану, которая получилась после удаления зуба, следует ушивать вне зависимости от места её нахождения. Если процедура была сложной, то она требует повторного визита к специалисту, а также обработку антисептическими ванночками и антибиотиками.
Есть несколько простых рекомендаций, которых стоит придерживаться после удаления зуба мудрости:
- В рану языком лезть не нужно.
- Активную мимику использовать нельзя, а также употреблять спиртное и курить.
- Тяжёлым физическим трудом заниматься не нужно.
После процедуры пищу нельзя употреблять на протяжении 3 часов.