Как преобразовать аудио в текст

Преобразования аудио в текстовый формат – процесс, позволяющий перенести речь в документ. При помощи данной опции можно расшифровать не только весь разговор, но и сделать краткую выжимку с основной информацией. Такая опция имеет называние «транскрибация». Преобразовать текст из аудио можно в сервисе https://whisperbot.ai/ru.

Преимущества преобразования аудио в текст

Польза от данной утилиты распространяется практически на все сферы жизни, так как:

Повышает доступность. Не все могут легко воспринять информацию в аудио формате. Такая опция может быть полезна тем, кто воспринимает данные в визуальном формате.

Обработка данных происходит быстрее. Пользователю проще работать с разными частями письменного документа, чем с голосовыми записями. Проблема аудио в этом случае заключается в том, что человеку необходимо постоянно перематывать нужные фрагменты и слушать повторяющуюся информацию несколько раз. Это занимает больше времени, чем редактура текстового формата.

Людям с ограниченными возможностями легче получить доступ к контенту. Транскрибация в этом случае становится надежным помощником.

Устранение ошибок. Опция помогает исключить восприятие информации «на слух», чтобы не допустить неточности в датах, именах или терминологии.

Упрощение оптимизации SEO. Поисковые системы могут индексировать исключительно текстовый формат.

Возможность обеспечить материалу сохранность. Данное преимущество важно скорее для студентов, которые записывают лекции на микрофон.

Виды преобразования аудио в текст

Существует два способа, которые помогут пользователю провести транскрибацию: