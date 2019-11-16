Как правильно укладывать рулонный газон

Сегодня для того чтобы добавить привлекательности ландшафту используют газоны. Летом в период жары хорошим вариантом для отдыха считается поездка на дачу, где можно сидя на свежем газоне отдохнуть от повседневной жизни и насладиться природой.

Для того чтобы самостоятельно вырастить газон на своем участке понадобится не один год, пари этом важно знать не только технологию высадки и ухода, но также параметры выбора. Ознакомиться с характеристиками рулонного газона Stark можно на сайте компании https://stark-grass.com.ua/.

Какой газон выбрать

Сегодня достаточно популярными считаются рулонные газоны, которые можно высаживать целыми кусками. Благодаря такому варианту озеленения можно самостоятельно облагородить территорию возле дома.

Для того чтобы высадить на своем участке рулонный газон важно изначально определиться с выбором. Стоит понимать, что для различного назначения подбирается тот или иной сорт травы.

Сегодня в интернет магазине можно приобрести рулонные газоны различного состава травы, что в свою очередь дает возможность подобрать наиболее подходящий вариант для вашего участка.

Есть газонная трава, которая устойчива к истиранию такие газоны используют при формировании футбольных полей. Вариантов на самом деле очень много что позволяет подобрать оптимальное соотношение цены и качества.

Современные технологии укладки настолько просты, что не требуют квалифицированной помощи специалистов. Весь процесс укладки состоит из нескольких этапов:

Расчет площади;

Подготовка территории;

Покупка газона;

Укладка рулонов;

Полив газона.

Особенности укладки рулонного газона

Прежде чем перейти к какому-то из процессов изначально стоит рассчитать требуемую площадь газона. Замерять необходимо всю площадь покрываемого участка, чтобы не взять лишнего при закупке.

Когда с расчетами закончили можно переходить к подготовительным работам. Чтобы подготовить участок необходимо полностью освободить от камней и мусора предполагаемую территорию. Поверхностный слой должен быть ровным и гладким.

Далее покупается газон, согласно ваших предпочтений и пожеланий. Стоит отметить, что приобретая газон через интернет он будет доставлен вам на участок уже в готовых бухтах, что позволит сэкономить время и деньги. укладка рулонов газона не требует особых навыков, главное стоит не забыть в конце работы включить поливную систему, чтобы газон дальне рос и радовал взгляд своим видом.

Сделать красивый свой участок возле дома несложно, особенно если использовать для этого рулонный газон.