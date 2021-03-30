Как повысить активность пользователей на канале YouTube

Хотите зарабатывать с Ютуб? Уже создали свой канал и придумали массу интересных идей для съемок, но количество просмотров минимальное, а подписчиков и вовсе нет? При создании любого продукта, в том числе и видео, нужно думать не только о том, что и где снимать, но и о том, как привлекать аудиторию и удерживать ее.

Как привлечь подписчиков в Ютуб и повысить их активность на канале, разберемся в этой статье. Вы не представляете, как простые и очевидные вещи могут влиять на продвижение вашего канала. Начнем с самого начала. Определим 3 основных этапа работы с каналом.

Первый этап — подготовка

Первое что вы должны сделать — правильно оформить свой канал. Уделите внимание мелочам. Заполните весь профиль, подберите качественное фото на аватар, придумайте простое и легко запоминающееся название.

После того, как канал готов, можно переходить к контенту. Чтобы сэкономить время, составьте для себя контент-план на месяц, квартал, полгода. В контент-плане вы можете прописать темы для будущих роликов и периодичность их съемки. Помните, Ютуб не любит хаоса, здесь нужно четко спланировать время и дни публикаций роликов.

Перед началом съемки продумайте фон, подготовьте хороший свет и звук, напишите сценарий. Сценарий может содержать весь текст, который вы будете озвучивать или только план и тезисы, которые вам нужны для того, чтобы следовать теме и ничего не упустить.

Второй этап — съемка, монтаж, публикация видео

Второй этап включает в себя съемку, монтаж и публикацию видео.

При записи видео ваша основная задача заключается в том, чтобы заинтересовать пользователя, “заставить” его обратить на вас внимание и досмотреть ролик до конца. Даже если у вас серьезная тема, добавляйте в нее шутки, говорите простым и понятным для людей языком, старайтесь быть проще.

Вы должны показаться аудитории “своим”, вызывать доверие и желание подписываться на канал. Подача материала очень важна как для первичного продвижения канала, так и его дальнейшего существования.

Монтаж видео осуществляется с помощью специальных программ, подобрать программу, вы можете на свое усмотрение.

По завершению монтажа ролика, можно переходить к его публикации.

Здесь особое внимание нужно уделить подбору картинки, заголовку, тегам и описанию. Каждый из этих пунктов будет влиять на позиции ролика. Если вы подберете броский заголовок, яркую картинку, пропишите точные теги и сделаете интересное описание к видео, то значительно улучшите его позиции.

Третий этап — продвижение

Продвижение видео является завершающим этапом работы с каналом. Без этого все ваши старания будут напрасны.

Как набрать первые просмотры на Ютубе с помощью продвижения? Вы можете использовать все доступные способы продвижения:

поделиться видео в своих социальных сетях;

размещать ссылки на ролик на страницах других людей (с их разрешения);

использовать бесплатные сайты;

привлекать аудиторию с помощью бирж;

заказывать услуги smm сервисов.

Продвижением занимаются как молодые блогеры, так и уже хорошо раскрученные каналы. Но, кто-то хочет делать это бесплатно, поэтому получается долго и не всегда с желаемым результатом, а кто-то обращается за услугами к платным сервисам и получает желаемый результат быстро.

Вы должны постоянно работать на продвижение, а не ждать, пока аудитория сама к вам потянется.

Как получить активных пользователей с первых минут публикации видео

Активная аудитория — залог успешной работы с каналом. Но, вы должны быть готовы к тому, что сразу миллион активных подписчиков у вас не появиться.

На все нужно время. Вопрос только в том, сколько этого времени вам придется потратить. Продвижение на своих страницах в социальных сетях может и принесет вам подписчиков, но их количество будет минимальным, а значит, и результат почти 0.

Изначально вам нужно создать видимость активности, показать пользователям, что у вас интересный контент, который нравится публике и обсуждается ею. Лучшим для этого вариантом может стать smm сервис.

Да, услуги таких площадок платные, но здесь вы сможете заказать просмотры, лайки, подписчиков, комментарии. То есть, все реакции, необходимые для того, чтобы привлечь новую аудиторию и побудить ее к действиям — подписке, лайку, комментарию.

Согласитесь, ролик который просмотрело 100 человек и 1000 человек будет вызывать у вас разный интерес.

Ваша целевая аудитория также обращает внимание на количество пользователей, которые просмотрели ваш ролик.

Стоит также отметить, что заказывая услуги платных сервисов, вам не придется думать о том, как набрать часы просмотров в Ютубе или увеличить другие показатели.

Как выбрать надежный smm сервис

Существует большое количество площадок, которые оказывают услуги по раскрутке каналов в Ютуб. Но, к сожалению, не все они работают честно.

Чтобы избежать санкций и других нежелательных последствий, следует тщательно выбирать smm сервис. При выборе площадки, обращайте внимание на:

условия сотрудничества;

гарантии;

особенности работы сайта.

Надежные площадки, такие как Smm Banda, делают свои услуги доступными для клиентов.

На сайте https://smmbanda.com/youtube/subscribers-youtube можно заказать накрутку подписчиков в Ютуб без заданий или регистрации. Сервис работает в автоматическом режиме, поэтому заказ берется в работу сразу после его оплаты на сайте.

Smm Banda отличается от подобных сервисов тем, что привлекает к сотрудничеству только реальных людей. Никаких страниц-однодневок, ботов и так далее. Кроме того, накрутка показателей осуществляется плавно, что создает эффект естественности.

Для раскрутки видео с помощью смм сервиса вам не потребуется много времени. Сразу после публикации видео в Ютуб, вам нужно создать задание на сайте Smm Banda или любом другом.

При оформлении задания на Smm Banda нужно только указать ссылку на видео и количество желаемых реакций. На одно видео отдельно можно заказать просмотры, подписчиков, лайки и комментарии. Чем больше внимания вы привлечете к новому ролику, тем лучшие позиции он займет в рекомендациях Ютуб, а соответственно, больше естественного трафика привлечет.

Вы можете экспериментировать и пробовать разные способы продвижения видео, но раскрутка с помощью СММ сервисов является одним из быстрых и эффективных методов продвижения.