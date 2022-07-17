Как поменять уплотнительную резинку на холодильнике Аристон
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Как поменять уплотнительную резинку на холодильнике Аристон

17 июля 2022

Холодильник – важный элемент в жизни каждого человека. От него зависит сохранность продуктов, поэтому следует следить за его рабочим состоянием. Часто устройство может перестать работать из-за одной маленькой проблемы – испорченной дверной резинки, быстро и недорого заменить которую могут специалисты сервисного центра по ремонту Hotpoint Ariston в Москве https://hotpoint-service.ru.com/.

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Причины износа резинок

Резинки для холодильника выполняют герметическую функцию.

Сохранение нужной температуры внутри и стабильная фиксация двери, целиком и полностью зависят от резинки. Существуют разные причины выхода из строя этой важной частицы двери:

  • Старение. Потеря эластичности — свойство обычной резины. С возрастом она становится грубее и меняет форму. Благодаря этому она уже не ложится на ровную поверхность и не держится
  • Загрязненность. Холодильник постоянно контактирует с различными частицами еды, которые липнут к резинке. Вследствие этого начинается активное размножение бактерий на поверхности, что тоже сильно влияет на свойства резины и ее разложение.
  • Нарушение правил использования. Нужно правильно открывать холодильник. Зачастую людям лень открывать холодильник за ручку, если можно пальцами надавить на резину и запустив воздух, убрать герметичность. Однако это ускоряет деформацию и приводит к разрушению.

Кроме вышеперечисленных причин существуют и другие.

Попадание на дверцу различных жидкостей и химических очистительных средств тоже может косвенно оказывать негативное влияние на функции резинки.

Этапы замены резинки холодильника Аристон

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После выхода из строя резинки для холодильника Аристон, нужно убрать ее и поставить новую на ее место. Для того что бы это сделать, нужно поэтапно выполнить несколько действий:

  • Купить изделие. Нужно щепетильно подойти к выбору новой резинки. Они могут сильно отличаться в зависимости от моделей. Желательно заглянуть в инструкцию и выяснить какая модель холодильника используется. После этого нужно купить резинки именно для такой модели.
  • Отключить холодильник. Очень важно соблюдать меры предосторожности и не работать «на ходу». Желательно заранее переместить продукты из ящиков в другое место и произвести разморозку. Работать можно исключительно с выключенным устройством.
  • Оттянуть резину с одного края.
  • С помощью плоского предмета, например отвертки, нужно подорвать пену, которая скрепляет резину и металл.
  • Равномерно вытащить уплотнитель.
  • Материал, который использует фирма Аристон является достаточно прочным и с крепкой кромкой. Благодаря этому он не нуждается в доработке.
  • Зачистить пазы.
  • Вставить резину по всей поверхности.
  • Дополнительно закрепить материал саморезами.
  • Прогреть материал с помощью фена. Требуемая температура — примерно 300 градусов.

После всей проделанной работы, дверь холодильника Аристон перестанет самопроизвольно открываться. Для того что бы ее открыть, нужно применить некоторую силу.



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