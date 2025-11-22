Как поменять щетки на генераторе Газель Некст

В данной модели, и в некоторых других, щетки и их держатель находятся в одном блоке с регулятором напряжения в цепи электроснабжения. Поэтому ремонт и того, и другого взаимосвязан. Перед началом работ потребуется обязательно отключить клеммы аккумуляторной батареи, чтобы избежать короткого замыкания вмесите с повреждениями элементов электрической цепи, и выводной штекер генератора. Подробнее узнать ассортимент запчастей на Газель можно на сайте gazzap116.ru.

Последовательность действий

Необходимо разобрать и открутить все крепежи вместе с наконечниками на конденсаторном проводе, убрать их в сторону.

После откручивания фиксаторов на конденсаторе, его тоже снять.

Следующее – снятие пластикового кожуха на генераторе вместе со штекерной колодкой. За ними нужно разобрать и снять крепления регулятора напряжения с генератора.

Вытащить регулятор, с которым вместе объединены и щетки, а также щеткодержатель.

Когда щетки вместе с щеткодержателем освобождены, нужна проверка их функциональности.

Измеряется степень люфта щеток в состоянии спокойствия, и степень их износа. При сильной изношенности, нужна замена щеток в комплексе со щеткодержателем. Попутно нужно осмотреть другие элементы в цепи электроснабжения, возможно, они также требуют замены или профилактики. После установки щеткодержателя со щетками на генератор, сборку проводить в обратной последовательности.

Важно подбирать заранее щетки и держатель вместе – нужного артикула и от тех производителей, которых указывает производитель данного автомобиля.

Их совместимость нужно проверять не только по габаритам и соответствующим креплениям, но и по рабочим параметрам. Это исключит в ближайшее время проблемы и преждевременные ремонты.

После замены щеток и их держателя, нужно подключить аккумулятор, и проверить функционирование электросистемы при работающем двигателе, отсутствие постороннего шума, нахождение электрических параметров в норме.

По каким причинам меняются щетки

Щетки нужно менять по причинам:

Явного износа, снижающего эффективность заряда АКБ.

При задирах на их поверхностях, мешающих нормальному прохождению тока питания.

Если неравномерные контакты – тогда сильно расходуется топливо.

Когда падает электрическая мощность.

Обновлять щетки нужно, чтобы система работала устойчиво, а параметры электрического снабжения были в допустимых нормах. Изношенные щетки не выдают напряжение в полном потенциале.

Из-за этого раньше обычного разряжается аккумулятор, система зажигания будет работать прерывисто, с перебоями.