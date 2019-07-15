Как отличить брендовую одежду от подделки

Человек в одежде от хорошего бренда всегда привлекает внимание окружающих. Правильный подбор вещей позволяет повысить престиж человека и придать его образу особый шарм.

Сейчас на рынках и даже во многих интернет-магазинах большое число подделок, и порой копии выглядят настолько схожими с оригиналом, что отличить вещи достаточно сложно. Дизайнерская одежда от Андре Тана в широком ассортименте представлена в интернет-магазине https://atan.ua.

Как отличить?

Отличить оригинальную одежду от подделки можно по нескольким признакам. Ниже опишем каждый из них.

Стоимость

Если стоимость одежды существенно отличается от средней цены на продукцию бренда, вам могут предлагать подделку. Обычно скидки на одежду нее превышают 50%;

Качество материала

Брендовая одежда приятна на ощупь и имеет отличное качество материала. Она не должна иметь неприятного запаха, а на бирке должен быть указан состав. Если это 100% хлопок, то одежда должна быть мягкой и хорошо гнущейся, ее необходимо часто гладить. Если же материал изготовления – полиэстер, то внешне он должен напоминать натуральный материал.

Место продажи вещей

Большое значение имеет и место продажи вещей. Если одежду вам предлагают на рынках и в переходах, то продукция зачастую поддельная. Оригинальные вещи продают лишь в официальных магазинах и на сайте бренда, а также в надежных интернет-магазинах.

Страна производства

Также важно проверить, в какой стране произведен бренд. Многие фирмы переносят производство в Азию, т.к. это обходится гораздо дешевле. К примеру, Adidas и Calvin Klein производят большую часть своей продукции в Китае, т.к. там дешевая рабочая сила.

Надписи

Все надписи на одежде должны быть четко выведены. Нигде не должно быть явных следов клея и неровных швов. Если бренд популярный и стоит недешево, то вся продукция производится в соответствии с качеством.

Дополнительные особенности

Большинство брендов имеют свои особенности. К примеру, на задних карманах джинсов Levi`s должны быть 2 полоски и 1 маленькая бирка красного цвета. Это отличительная особенность бренда.

Упаковка

Если фирма позиционирует себя, как официальный сайт бренда, то одежда должна быть упакована в фирменную коробку и/или пакет. К примеру, кроссовки Adidas, Nike и прочих брендов должны продаваться в фирменной коробке даже в интернет-магазинах.

Заключение

С помощью этих простых шагов вы легко отличите оригинальную одежду от подделки. Также можете посетить официальный сайт бренда и сравнить одежду с оригинальной.