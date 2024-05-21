Как оплатить покупку в Steam

Быть геймером стало намного сложнее, поскольку Steam полностью закрыл доступ к приобретению игр стандартными способами. Для пользователей недоступны прямые покупки банковской картой или через электронный кошелёк. Попытавшись открыть соответствующий раздел, юзер видит уведомление о недоступности тайтлов в своём регионе.

Несмотря на все ограничения, всё ещё реально легально купить интересующую игру. Но для этого нужно приложить больше усилий, чем обычно. Данная статья расскажет о том, как можно оплатить покупку в Стиме. Удобное пополнение Стим Россия возможно с помощью сервиса steamstar.ru.

Легальные сайты

Самым простым и легальным способом можно считать применение площадок, которые торгуют игровыми ключами.

По большей части, подобные сайты торгуют по старым ценам или предлагают соответствующий товар со скидкой. После покупки игрок становится обладателем кода, при помощи которого можно добавить игру в профиль. В этом случае отсутствуют какие-либо подводные камни, но перечисленным путем можно активировать не все игры.

Использование кошелька

Можно пополнить steam кошелёк, а оттуда оплатить более стандартным методом.

Это решение обладает несколькими минусами, и наиболее ключевой из них — это огромная комиссия. Ещё следует опасаться возможного обмана, с которым, к сожалению, может столкнуться каждый.

Принцип пополнения счёта довольно-таки простой: по большей части можно собственноручно указать личную готовность заплатить или желание получить, и этот портал проведет расчет нужной наценки в автоматическом порядке.

Если судить по отзывам людей, то зачисление происходит на протяжении нескольких часов.

Применение Payberry

В нынешних реалиях, этот путь оплаты покупки является самым простым.

Но главное неудобство заключается в том, что сумму надо вводить в долларах и считать рубли на выходе в самостоятельном порядке. К слову, пользователю нужно выполнить следующие действия: выбрать пополнение Стим на сайте Пэйбери, вести логин от Стим, указать сумму в долларах в открывшемся окне и оплатить покупку за счет рублёвой банковской карты.

Деньги зачисляются достаточно быстро, но нужно учитывать комиссию.

Помощь от вебмани

Это отличная альтернатива для граждан РФ, но этому процессу надо уделить массу внимания. Вся процедура включает в себя несколько последовательных манипуляций: