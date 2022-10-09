Стоимость смартфонов, как и другой техники, сильно возросла за последний год. Зарплаты и покупательская способность среднестатистических граждан не успевает за ценами. Потребительские кредиты выручают.

Купить телефон в кредит можно не только в магазине, лично присутствуя при этом, но и онлайн. Многие магазины, совместно с банками, предоставляют такую возможность. Сегодня оформить телефон в кредит онлайн можно на удобном портале Банки.ру.

Как оформить телефон в кредит онлайн

Ничего сложного нет в данном процессе.

Нужно быть внимательным. Тщательно выбрать магазин, банк, изучить все цены, сравнить их и остальные условия. Определившись с маркой и моделью устройства, покупатель находит онлайн-магазин, где оригинальное устройство продается по наиболее выгодной цене.

Предварительно, необходимо узнать, продает ли магазин свой товар в кредит. Это обычно указано на Главной странице и на каждой карточке товаров возле стоимости. Алгоритм действий следующий:

Выбрать телефон в каталоге и перейти на карточку товара с описанием.

В процессе оформления заказа, выбрать пункт «В кредит» или «Купить в кредит».

Заполнить анкету и подать заявку, подтвердив действие.

Дождаться, пока банк примет и рассмотрит заявку.

Если заявка одобрена, подписать документы и забрать покупку.

В некоторых случаях личное присутствие вообще не требуется.

Все делается удаленно, в том числе и подтверждение всех действий. А покупку отправляют курьером или через службы доставки, если в городе клиента нет магазина компании.

Если официальные офисы продаж есть, можно лично подойти, перечитать договор еще раз, задать вопросы, если они возникают, подписать, если все устраивает.

Далее клиент забирает свою покупку и может пользоваться смартфоном.

Стоит ли покупать телефон в кредит онлайн

Многие и в обычных магазинах побаиваются оформлять потребительские кредиты, боясь, что их обманут или навяжут какие-то дикие проценты.

А интернет, мол, это вообще что-то страшное и ужасное. И потом никому ничего не доказать. Дабы избежать подобного, внимание свое нужно включить на все 1000%, чтобы иметь дело исключительно с проверенными и надежными магазинами.

Предварительно можно прочитать отзывы от тех, кто там покупал смартфоны и другую технику, чтобы лучше понимать, стоит ли во все это ввязываться.

Как правило, особой разницы потребительскими кредитами оформленными онлайн и оффлайн нет. Иногда это даже выгоднее, потому что цена за смартфоны в онлайн магазинах немного ниже.