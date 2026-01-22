Как нейросети меняют подход к обработке фото и видео
да придет идея думающему

Как нейросети меняют подход к обработке фото и видео

22 января 2026

Нейросети постоянно совершенствуются и уже сейчас позволяют максимально ускорить и упростить редактирование и обработку фото и видео.

Все боты способны по заданию найти изображение, обработать его или улучшить качество всей фотографии или видео.

otrbrodh

Что могут нейросети

    Незаменимой функцией у нейросети является способность самостоятельно генерировать картинки, видео и нужные изображения. Для этого требуется сформулировать запрос, указать стиль и формат снимка.

    Также предварительно нужно подобрать программу, руководствуясь разными соображениями. Некоторые программы имеют бесплатную версию, а также лимит количества картинок, которые можно сгенерировать за месяц. Можно выбрать стили, указать, какие должны быть на изображении люди.

  • Возможно использовать несколько каналов генерации, таких как мобильное приложение или сайт, а также телеграм-канал.
  • Нейросети могут выделить какие-либо предметы или лица. Без этой функции уже невозможно представить фоторетушь. Можно менять интенсивность цвета и не нужно делать это вручную и тратить время. С помощью ластика также можно подкорректировать контур определенного участка.

    Также программа может распознавать недостатки на лице и исправить их

  • С помощью искусственного интеллекта можно улучшить качество изображения. Иногда при фотографировании нет возможности обеспечить правильные условия, такие как хороши свет, готовая модель. В этом случае на помощь также придет искусственный интеллект, он способен добавить резкости в фотографию, масштабировать или сжать ее, а также раскрасить ретро-съемки или восстановить их.

Как нейросети применяются в фотоиндустрии

  • Нейросети могут анализировать снимок, включая все его фрагменты. Они способны определить цветность, яркость, температуру и превратить не очень качественное изображение в качественное.
  • Программы могут менять фон, это активно используют те, кому нужно получить картинку нужного цвета, настроения, с правильно подобранным фоном. Теперь для этого не нужно учиться работать в
  • Фотошоп.
  • Генерация стилизованной картинки сейчас также не занимает много времени и не требует особенных навыков.
  • Фотографам легче работать, так как обрабатывать снимки стало проще и быстрее. Они могут выбрать пакетную обработку, загрузить свои снимки и применить шаблон. Им не нужно работать с каждой фотографией по отдельности.
  • С помощью нейросети можно спасти хороший кадр, который оказался недостаточно резким и одним движением настроить четкость изображения.

Таким образом нейросети помогают в работе и упрощают ее, теперь не нужно тратить много времени и затрачивать средства, чтобы подготовить фотографию или видео для публикации.

Однако есть определенные моральные аспекты при работе с нейросетями. Недобросовестные люди могут генерировать дипфейки и обманывать пользователей, которым трудно отличить фейковые картинки от реальных. Также с осторожностью нужно применять программы при работе с документальными фотографиями



Еще больше интересного на Propr.Me

Еще нет комментариев.

Подтвердите, что Вы не бот — выберите человечка с поднятой рукой:

Мы вКонтакте:
Live комменты:

  • Алексей: Выбор правильной лампы для маникюра напрямую влияет на качество и долговечность покрытия. Мощность и тип...
  • Алексей: Корпоративные хранилища данных действительно становятся ключевым инструментом для компаний, стремящихся...
  • Алексей: Современные компании всё чаще выбирают гибридные решения для хранения и обработки персональных данных,...
  • Алексей: Правильный выбор оборудования для маркировки напрямую влияет на скорость и стабильность производственных...
  • Алексей: Очень полезный и структурированный обзор — особенно ценно, что учтены и конструктивные особенности...

Присылайте новости: news@propr.me, предложения: info@propr.me

При частичном или полном использовании материалов портала ОБЯЗАТЕЛЬНА активная (открытая к индексации поисковиками) ссылка на www.propr.me как источник!
Яндекс.Метрика