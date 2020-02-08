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Как накрутить подписчиков в Инстаграм

8 февраля 2020

Инстаграм – социальная сеть для обмена видео- и фотоизображениями, новостями, комментариями, впечатлениями и лайками с общим числом зарегистрированных пользователей свыше одного миллиарда человек в мире, из которых больше 500 млн. проявляют активность ежедневно.

Одним из способов повышения числа подписчиков является накрутка, которая бывает:

  • естественной, за счёт интересного и уникального контента или персонажа владельца аккаунта;
  • искусственной, за счёт применения специальных методик и программ для привлечения фолловеров.

Быстро и безопасно увеличить количество подписчиков в Инстаграм можно с помощью сервиса накрутки smmultra.ru. Но важно знать, что желательно не просто накручивать подписчиков, но и выкладывать интересный контент, привлекая новых подписчиков естественным образом, чтобы соотношение накрученных и обычных подписчиков было примерно поровну.

Причины для накрутки

  1. Саморазвитие и удовлетворение амбиций из-за желания владеть популярным профилем и большим числом подписчиков в Инстаграме.
  2. Расширение круга друзей и поклонников.
  3. Привлечение новых клиентов для роста дохода.
  4. Получение дополнительного дохода от рекламы.
  5. Продвижение торговой марки на рынке товаров и услуг.
  6. Поиск подработки и извлечения выгоды от использования страницы в Инстаграм.

Основные способы накрутки

  1. Размещение в больших количествах лайков (сердечек) в аккаунтах других пользователей, так называемый масслайкинг.
  2. Подписка на множество аккаунтов, так называемый массфолловинг.
  3. Активное участие в дискуссиях и комментариях.
  4. Проведение викторин и конкурсов.
  5. Регулярное изменение содержания личной страницы и публикация качественного контента.
  6. Применение хештегов и геолокации.
  7. Взаимный обмен и пиар между бизнес-аккаунтами.
  8. Приобретение рекламных постов в модных сообществах и группах, а также рекламирование страницы в других социальных сетях.
  9. Привлечение пользователей за пределами виртуального мира, продвижение аккаунта в ходе личных встреч, при оформлении помещений, постеров, визиток и пр.
  10. Использование специальных приложений и программ для накрутки в Инстаграм.

Правила безопасной накрутки

Следование простым советам не позволит алгоритмам соцсетей заблокировать профиль в процессе накрутки. Для этого надо:

  • накручивать постепенно, без привлечения внимания алгоритма;
  • дополнительно накручивать комментарии, репосты и лайки, а не только подписчиков;
  • комплексно задействовать сервисы для накрутки и другие способы привлечь фолловеров;
  • накрутку заказывать после выкладывания поста в Инстаграм;
  • не использовать сомнительные приложения и не предоставлять свои данные посторонним лицам или по запросам;
  • не комментировать просьбы поставить лайк или поставить подпись, письма с аналогичным содержанием другим пользователям не рассылать, что может быть расценено как спам.

Таким образом, при помощи профиля, раскрученного в соцсетях, даже простой пользователь в состоянии получать доход. Для этого остаётся только привлечь активную целевую аудиторию. Весомую помощь в этом окажет знание процесса, как накрутить подписчиков в Инстаграм.



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