Как накрутить подписчиков в Инстаграм

Инстаграм – социальная сеть для обмена видео- и фотоизображениями, новостями, комментариями, впечатлениями и лайками с общим числом зарегистрированных пользователей свыше одного миллиарда человек в мире, из которых больше 500 млн. проявляют активность ежедневно.

Одним из способов повышения числа подписчиков является накрутка, которая бывает:

естественной, за счёт интересного и уникального контента или персонажа владельца аккаунта;

искусственной, за счёт применения специальных методик и программ для привлечения фолловеров.

Быстро и безопасно увеличить количество подписчиков в Инстаграм можно с помощью сервиса накрутки smmultra.ru. Но важно знать, что желательно не просто накручивать подписчиков, но и выкладывать интересный контент, привлекая новых подписчиков естественным образом, чтобы соотношение накрученных и обычных подписчиков было примерно поровну.

Причины для накрутки

Саморазвитие и удовлетворение амбиций из-за желания владеть популярным профилем и большим числом подписчиков в Инстаграме. Расширение круга друзей и поклонников. Привлечение новых клиентов для роста дохода. Получение дополнительного дохода от рекламы. Продвижение торговой марки на рынке товаров и услуг. Поиск подработки и извлечения выгоды от использования страницы в Инстаграм.

Основные способы накрутки

Размещение в больших количествах лайков (сердечек) в аккаунтах других пользователей, так называемый масслайкинг. Подписка на множество аккаунтов, так называемый массфолловинг. Активное участие в дискуссиях и комментариях. Проведение викторин и конкурсов. Регулярное изменение содержания личной страницы и публикация качественного контента. Применение хештегов и геолокации. Взаимный обмен и пиар между бизнес-аккаунтами. Приобретение рекламных постов в модных сообществах и группах, а также рекламирование страницы в других социальных сетях. Привлечение пользователей за пределами виртуального мира, продвижение аккаунта в ходе личных встреч, при оформлении помещений, постеров, визиток и пр. Использование специальных приложений и программ для накрутки в Инстаграм.

Правила безопасной накрутки

Следование простым советам не позволит алгоритмам соцсетей заблокировать профиль в процессе накрутки. Для этого надо:

накручивать постепенно, без привлечения внимания алгоритма;

дополнительно накручивать комментарии, репосты и лайки, а не только подписчиков;

комплексно задействовать сервисы для накрутки и другие способы привлечь фолловеров;

накрутку заказывать после выкладывания поста в Инстаграм;

не использовать сомнительные приложения и не предоставлять свои данные посторонним лицам или по запросам;

не комментировать просьбы поставить лайк или поставить подпись, письма с аналогичным содержанием другим пользователям не рассылать, что может быть расценено как спам.

Таким образом, при помощи профиля, раскрученного в соцсетях, даже простой пользователь в состоянии получать доход. Для этого остаётся только привлечь активную целевую аудиторию. Весомую помощь в этом окажет знание процесса, как накрутить подписчиков в Инстаграм.