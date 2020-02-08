Как накрутить подписчиков в Инстаграм

Инстаграм – социальная сеть для обмена видео- и фотоизображениями, новостями, комментариями, впечатлениями и лайками с общим числом зарегистрированных пользователей свыше одного миллиарда человек в мире, из которых больше 500 млн. проявляют активность ежедневно.
Одним из способов повышения числа подписчиков является накрутка, которая бывает:
- естественной, за счёт интересного и уникального контента или персонажа владельца аккаунта;
- искусственной, за счёт применения специальных методик и программ для привлечения фолловеров.
Быстро и безопасно увеличить количество подписчиков в Инстаграм можно с помощью сервиса накрутки smmultra.ru. Но важно знать, что желательно не просто накручивать подписчиков, но и выкладывать интересный контент, привлекая новых подписчиков естественным образом, чтобы соотношение накрученных и обычных подписчиков было примерно поровну.
Причины для накрутки
- Саморазвитие и удовлетворение амбиций из-за желания владеть популярным профилем и большим числом подписчиков в Инстаграме.
- Расширение круга друзей и поклонников.
- Привлечение новых клиентов для роста дохода.
- Получение дополнительного дохода от рекламы.
- Продвижение торговой марки на рынке товаров и услуг.
- Поиск подработки и извлечения выгоды от использования страницы в Инстаграм.
Основные способы накрутки
- Размещение в больших количествах лайков (сердечек) в аккаунтах других пользователей, так называемый масслайкинг.
- Подписка на множество аккаунтов, так называемый массфолловинг.
- Активное участие в дискуссиях и комментариях.
- Проведение викторин и конкурсов.
- Регулярное изменение содержания личной страницы и публикация качественного контента.
- Применение хештегов и геолокации.
- Взаимный обмен и пиар между бизнес-аккаунтами.
- Приобретение рекламных постов в модных сообществах и группах, а также рекламирование страницы в других социальных сетях.
- Привлечение пользователей за пределами виртуального мира, продвижение аккаунта в ходе личных встреч, при оформлении помещений, постеров, визиток и пр.
- Использование специальных приложений и программ для накрутки в Инстаграм.
Правила безопасной накрутки
Следование простым советам не позволит алгоритмам соцсетей заблокировать профиль в процессе накрутки. Для этого надо:
- накручивать постепенно, без привлечения внимания алгоритма;
- дополнительно накручивать комментарии, репосты и лайки, а не только подписчиков;
- комплексно задействовать сервисы для накрутки и другие способы привлечь фолловеров;
- накрутку заказывать после выкладывания поста в Инстаграм;
- не использовать сомнительные приложения и не предоставлять свои данные посторонним лицам или по запросам;
- не комментировать просьбы поставить лайк или поставить подпись, письма с аналогичным содержанием другим пользователям не рассылать, что может быть расценено как спам.
Таким образом, при помощи профиля, раскрученного в соцсетях, даже простой пользователь в состоянии получать доход. Для этого остаётся только привлечь активную целевую аудиторию. Весомую помощь в этом окажет знание процесса, как накрутить подписчиков в Инстаграм.