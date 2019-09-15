Как начать бизнес в маленьком городе?

У индивидуального предпринимательства в небольшом городе есть, как очевидные преимущества, так и недостатки. Вряд ли следует напоминать о том, что в небольшом городе уровень дохода населения значительно ниже, чем в столице и крупных промышленных центрах. Это позволяет использовать в значительной степени меньший стартовый капитал. При выборе направления следует ориентироваться на актуальный рынок. Выбирайте виды бизнеса, которые предполагают минимальную конкуренцию. Либо выбирайте бизнес, где Вы сможете предоставить максимальное качество не только по предоставляемому товару, но и по оказываемому сервису.

О том, как открыть свой бизнес, очень подробно написано на сайте sberbank.ru. Также предложим наиболее привлекательные направления на сегодня. Важным аспектом является собственная предрасположенность к конкретному виду бизнеса. Предприниматель, которому изначально не нравится то, что он делает, никогда не добьётся больших успехов.

Наиболее привлекательные направления для малого бизнеса сегодня

Анализ рынка показывает, что заведений общественного питания, которые бы ориентировались исключительно на доходы населения, категорически не хватает. Естественно, речь идёт не о ресторанах, а о небольших кафе, бистро.

Не менее привлекательным выглядит бизнес на вендинговых автоматах. Напомним, продавать эти автоматы могут не только кофе, но и снэки. Автоматы могут быть установлены не только на улице (в местах массового скопления людей), но и в организациях, офисах и т.д.

Рекомендуем также рассмотреть следующие направления:

гостиница для собак;

кофейня;

магазин сувениров;

школа танцев;

магазин для рыбалки и охоты.

Каждое из вышеупомянутых направлений имеет свои особенности. Именно по этой причине рекомендуется первоначально развиваться по франшизе. Благодаря покупке франшизы Вы сразу защищаете себя от наиболее распространённых ошибок.

Самые популярные направления для небольшого города

Уместно выбирать бизнес, основанный на товарах народного потребления. При этом, важно, чтобы эти товары не имели способности к накоплению у людей. В пример следует привести мясную лавку и магазин цветов.

Действительно, эти бизнес-направления всегда востребованы.

Практически любые цветы в течение недели завянут. В любом случае это неотвратимо. Один и тот же человек так или иначе становится постоянным клиентом, который будет закупать букеты практически на каждый праздник.

В отношении продажи мяса какие-то комментарии излишни. Если Вы будете предоставлять качественный продукт, то сарафанное радио сработает в маленьком городе эффективнее любой рекламы.

В видео предлагаются топ-7 идей для бизнеса в маленьком городе: