Как купить автомобиль с аукциона в Японии

Без посредников приобрести машину на аукционе в Японии невозможно. Интересы покупателя должна предоставлять организация, имеющая специальный документ – лицензию на право предоставлять такие услуги. Также можно обратиться к брокеру, который также имеет возможность представлять интересы покупателя на аукционе.
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Этапы аукциона
Стоит перечислить основные этапы приобретения машины на аукционе в Японии:
- Анализ рынка и примерная цена машины. Специалисты анализируют рынок автомобилей, выставленных на продажу на аукционе с точными расчётами цены.
- Подписание договора и внесение части цены машины. Подписывается договор поставки автомобиля, к которому прилагается документ с характеристиками машины и счёт на оплату первой части стоимости.
- Подбор и приобретение машины. Агент каждый день отправляет варианты машин, переводит листы и предоставляет характеристики по каждому транспортному средству. Покупатель выбирает понравившийся лот и сообщает их номера агенту, который делает ставки от его имени.
- Осуществление платежа полной стоимости машины и транспортировка её в Россию.
- Отдел логистики аукциона Японии высылает счет на оплату машины на аукционе и ее доставки в нашу страну.
- После осуществления платежа автомобиль доставляется во Владивосток.
- Оформление таможенных документов. Сотрудники таможни начисляют таможенную пошлину и выставляет платежную документацию. Покупатель оплачивает пошлину и другие платежи.
- Таможенники оформляют паспорт автомобиля и другие документы машины.
- Получение машины. Автомобиль доставляется на специализированную стоянку в городе Владивосток. Решается способ доставки машины в город покупателя.
Преимущества покупки автомобиля на аукционе
- Огромный выбор автомобилей. Примерное число автомобилей, которые торгуются каждый день на аукционе в Японии – это 100 тысяч машин. Можно подобрать авто по его характеристикам, цвету и комплектации.
- Юридическая чистота. Покупка авто на аукционе в Японии оформляется юридически грамотно. Покупателя здесь точно никто не обманет. Это несравнимый плюс покупки машины.
- Отличное состояние автомобиля. БУ автомобили из Японии эксплуатируются в очень хороших условиях. Автомобили ездят по качественным дорогам и за ними тщательно ухаживают.
- Настоящий пробег. Пробег автомобиля на аукционе в Японии проверяется специалистами, и указываются реальные цифры.