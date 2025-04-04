Как купить автомобиль с аукциона в Японии
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Как купить автомобиль с аукциона в Японии

4 апреля 2025

Без посредников приобрести машину на аукционе в Японии невозможно. Интересы покупателя должна предоставлять организация, имеющая специальный документ – лицензию на право предоставлять такие услуги. Также можно обратиться к брокеру, который также имеет возможность представлять интересы покупателя на аукционе.

Более подробную информацию про японские online аукционы автомобилей можно узнать на сайте https://estransit.ru/auktsiony/.

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Этапы аукциона

Стоит перечислить основные этапы приобретения машины на аукционе в Японии:

  • Анализ рынка и примерная цена машины. Специалисты анализируют рынок автомобилей, выставленных на продажу на аукционе с точными расчётами цены.
  • Подписание договора и внесение части цены машины. Подписывается договор поставки автомобиля, к которому прилагается документ с характеристиками машины и счёт на оплату первой части стоимости.
  • Подбор и приобретение машины. Агент каждый день отправляет варианты машин, переводит листы и предоставляет характеристики по каждому транспортному средству. Покупатель выбирает понравившийся лот и сообщает их номера агенту, который делает ставки от его имени.
  • Осуществление платежа полной стоимости машины и транспортировка её в Россию.
  • Отдел логистики аукциона Японии высылает счет на оплату машины на аукционе и ее доставки в нашу страну.
  • После осуществления платежа автомобиль доставляется во Владивосток.
  • Оформление таможенных документов. Сотрудники таможни начисляют таможенную пошлину и выставляет платежную документацию. Покупатель оплачивает пошлину и другие платежи.
  • Таможенники оформляют паспорт автомобиля и другие документы машины.
  • Получение машины. Автомобиль доставляется на специализированную стоянку в городе Владивосток. Решается способ доставки машины в город покупателя.

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Преимущества покупки автомобиля на аукционе

  • Огромный выбор автомобилей. Примерное число автомобилей, которые торгуются каждый день на аукционе в Японии – это 100 тысяч машин. Можно подобрать авто по его характеристикам, цвету и комплектации.
  • Юридическая чистота. Покупка авто на аукционе в Японии оформляется юридически грамотно. Покупателя здесь точно никто не обманет. Это несравнимый плюс покупки машины.
  • Отличное состояние автомобиля. БУ автомобили из Японии эксплуатируются в очень хороших условиях. Автомобили ездят по качественным дорогам и за ними тщательно ухаживают.
  • Настоящий пробег. Пробег автомобиля на аукционе в Японии проверяется специалистами, и указываются реальные цифры.



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