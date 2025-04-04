Как купить автомобиль с аукциона в Японии

Без посредников приобрести машину на аукционе в Японии невозможно. Интересы покупателя должна предоставлять организация, имеющая специальный документ – лицензию на право предоставлять такие услуги. Также можно обратиться к брокеру, который также имеет возможность представлять интересы покупателя на аукционе.

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Этапы аукциона

Стоит перечислить основные этапы приобретения машины на аукционе в Японии:

Анализ рынка и примерная цена машины. Специалисты анализируют рынок автомобилей, выставленных на продажу на аукционе с точными расчётами цены.

Подписание договора и внесение части цены машины. Подписывается договор поставки автомобиля, к которому прилагается документ с характеристиками машины и счёт на оплату первой части стоимости.

Подбор и приобретение машины. Агент каждый день отправляет варианты машин, переводит листы и предоставляет характеристики по каждому транспортному средству. Покупатель выбирает понравившийся лот и сообщает их номера агенту, который делает ставки от его имени.

Осуществление платежа полной стоимости машины и транспортировка её в Россию.

Отдел логистики аукциона Японии высылает счет на оплату машины на аукционе и ее доставки в нашу страну.

После осуществления платежа автомобиль доставляется во Владивосток.

Оформление таможенных документов. Сотрудники таможни начисляют таможенную пошлину и выставляет платежную документацию. Покупатель оплачивает пошлину и другие платежи.

Таможенники оформляют паспорт автомобиля и другие документы машины.

Получение машины. Автомобиль доставляется на специализированную стоянку в городе Владивосток. Решается способ доставки машины в город покупателя.

Преимущества покупки автомобиля на аукционе