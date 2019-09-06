Как качаться в ВоВ классик?

Изначально, важно понимать, в чём заключается главное отличие Classic от подавляющего большинства серверов. В Classic игрок сможет вернуться в культовые времена WoW, когда набирать максимальный уровень приходилось достаточно долго. Эндгейм-контент – это явно не про WoW Classic. Здесь процесс игры должен быть медитативным, неспешным, продолжительным. Тем не менее, если знать, как подойти к процессу прокачки собственного персонажа, можно ускорить процесс за счёт обучения на чужих ошибках.

Конечно, донат всегда поможет новичку в скорости прокачки. WoW Classic Boost поможет получить персонажа, способного выживать в PvP уже на старте. Ниже предлагаются рекомендации для игроков, которые планируют развиваться самостоятельно.

Основные моменты развития персонажа

В классике существует три пути для прокачки:

подземелья;

квесты;

гринд.

Выбор конкретного направления зависит от выбранного персонажа. Если речь идёт об абсолютном новичке в ММО, имеет смысл выбирать персонажей, наносящих большой урон.

Примером могут служить маги и разбойники. Чернокнижники и охотники также привлекательны с точки зрения урона, но они обладают питомцами. Их приходится регулярно воскрешать, что приводит к замедлению темпа прокачки персонажа.

Если Вы выбрали персонажа с большим уроном, качаться в группе нет смысла. Ведь достигнутый прогресс будет распределяться равно между всеми членами группы. У группового гринда больше преимуществ, чем у рейдов подземелий.

Выбор профессии и посещение городов для продажи вещей

Настоятельно рекомендуется сразу же создать «банковского» персонажа. Он всегда будет находиться в городе. Это позволит существенным образом ускорить освобождение собственного инвентаря.

Кроме того, «банковский» персонаж накапливает очки отдыха, что даёт возможность получит приличную прибавку к накопленным очкам опыта.

Не рекомендуется торопиться с выбором профессии. Постарайтесь сначала достичь максимального уровня. В противном случае прокачка замедлится. Хотя, принятие профессии на раннем этапе имеет смысл, если в последующем Вы планируете зарабатывать на продаже крафта.

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В видео даются практические советы для новичков по быстрой прокачке в WoW Classic: