Как изготавливаются объемные буквы

У топовой наружной рекламы в ходу популярные решения – крупные буквы и символы, логотипы в трехмерном объеме. Они сразу бросаются в глаза, надолго запоминаются. Во многом это зависит от их дизайна и способов изготовления. Производством наружной рекламы в Воронеже занимается РПК Африка.

Виды объемных букв

Их эффективность формируется качественными материалами, эксклюзивной формой.

Основные материалы для букв – органическое стекло, современные виды пластика и сорта нержавеющей стали. Оригинальность добавляют цветовые палитры и оригинальные шрифты.

Зрительное восприятие ночью усиливается светодиодным свечением изнутри.

Изготовление сложных форм осуществляется с помощью фрезерных станков, имеющих числовое программное управление.

На них выполняется вся комплексная обработка объемных деталей.

Конструкции букв имеют три вида:

Накладного типа.

С подсветками и световыми эффектами.

Без подсвечивания.

Изготовление

Выделяются два типа световых объемных букв по способам изготовления:

Получаются формованием с помощью вакуумного оборудования.

Цельноклееные изделия.

Для формования используется оргстекло и полихлорвинил. Буквы отливаются в специальных формах, образуя монолитную форму.

Для подсвета – люминисцентные, неоновые и светодиодные светильники.

В цельноклееных буквах применяется пластик и композиты – алюминий с полимерными прослойками. В сварных буквах моделях применяется листовая нержавеющая сталь.

Подсветки

Внутренняя подсветка на светодиодах обеспечивает высококачественные контурные изображения.

Она компактная, экономичная, с большим сроком службы. Имеют низкое энергопотребление. Их 3D эффект особенно выделяет объемные объекты.

Контражур – инновационная подсветка букв и символов с объемными эффектами. В обычных подсветках буква высвечивается вся монолитно.

В контражуре передние формы надписей и форм, символов остаются затемненными, тогда как задние формы отсвечиваются объемным ореолом.

Светодиоды обычно применяются для внутренней подсветки, а неон – для свечения снаружи форм.

Он же используется для световых эффектов.

Внешние подсветки светодиодные, но часто люминисцентные. На букву с расстояния фокусируются свечения. Люминисцентные декоративные лампы обладают малиновым, зеленым или желтым свечением. Они также подсвечивают фасады, дизайнерские формы и эффекты.

Буквы 3D устраиваются следующим образом:

Передние поверхности – из неоновых труб.

Ребра и задние стены имеют изменяемые направления и интенсивности света с помощью отражателей.

Неон у них располагается на поверхностях задней стороны.