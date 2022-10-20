Как изготавливаются объемные буквы

У топовой наружной рекламы в ходу популярные решения – крупные буквы и символы, логотипы в трехмерном объеме. Они сразу бросаются в глаза, надолго запоминаются. Во многом это зависит от их дизайна и способов изготовления. Производством наружной рекламы в Воронеже занимается РПК Африка.
Виды объемных букв
Их эффективность формируется качественными материалами, эксклюзивной формой.
Основные материалы для букв – органическое стекло, современные виды пластика и сорта нержавеющей стали. Оригинальность добавляют цветовые палитры и оригинальные шрифты.
Зрительное восприятие ночью усиливается светодиодным свечением изнутри.
Изготовление сложных форм осуществляется с помощью фрезерных станков, имеющих числовое программное управление.
На них выполняется вся комплексная обработка объемных деталей.
Конструкции букв имеют три вида:
- Накладного типа.
- С подсветками и световыми эффектами.
- Без подсвечивания.
Изготовление
Выделяются два типа световых объемных букв по способам изготовления:
- Получаются формованием с помощью вакуумного оборудования.
- Цельноклееные изделия.
Для формования используется оргстекло и полихлорвинил. Буквы отливаются в специальных формах, образуя монолитную форму.
Для подсвета – люминисцентные, неоновые и светодиодные светильники.
В цельноклееных буквах применяется пластик и композиты – алюминий с полимерными прослойками. В сварных буквах моделях применяется листовая нержавеющая сталь.
Подсветки
Внутренняя подсветка на светодиодах обеспечивает высококачественные контурные изображения.
Она компактная, экономичная, с большим сроком службы. Имеют низкое энергопотребление. Их 3D эффект особенно выделяет объемные объекты.
Контражур – инновационная подсветка букв и символов с объемными эффектами. В обычных подсветках буква высвечивается вся монолитно.
В контражуре передние формы надписей и форм, символов остаются затемненными, тогда как задние формы отсвечиваются объемным ореолом.
Светодиоды обычно применяются для внутренней подсветки, а неон – для свечения снаружи форм.
Он же используется для световых эффектов.
Внешние подсветки светодиодные, но часто люминисцентные. На букву с расстояния фокусируются свечения. Люминисцентные декоративные лампы обладают малиновым, зеленым или желтым свечением. Они также подсвечивают фасады, дизайнерские формы и эффекты.
Буквы 3D устраиваются следующим образом:
- Передние поверхности – из неоновых труб.
- Ребра и задние стены имеют изменяемые направления и интенсивности света с помощью отражателей.
Неон у них располагается на поверхностях задней стороны.