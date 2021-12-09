Как изготавливают ножи из порошковой стали
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Как изготавливают ножи из порошковой стали

9 декабря 2021

Так называемая порошковая сталь широко применяется для изготовления ножей различного назначения. Её свойства позволяют создать надёжные и долговечные изделия, способные противостоять коррозии и деформации.

Улучшение определённых, заранее заданных свойств, производится благодаря добавлению легирующих добавок в необходимом количестве. Авторские ножи ручной работы из порошковой стали можно заказать на сайте https://www.ax-knives.com/.

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Особенности производства ножей из порошковой стали

При производстве стали порошковым методов в неё добавляют следующие так называемые легирующие добавки: хром, ванадий, никель, марганец, кремний, молибден.

Каждый из этих элементов позволяет значительно улучшить определённые свойства изготовленной стали.

Например, добавление в состав молибдена позволяет увеличить показатели прочности и тугоплавкости. Использование хрома повышает стойкость к коррозии, но снижает общую прочность.

Поэтому для получения порошковой стали, обладающей заданными характеристиками, разработаны специальные рецептуры (процентное соотношение различных добавок).

Технология производства порошковой стали состоит в следующем. Под воздействием высокой температуры и давления, происходит процесс спекания металлического порошка в монолитную массу.

В результате разницы параметров в технологическом процессе получают сталь следующих типов: низкий класс, средний, хай-энд и премиум. На качество стали влияют добавленные в порошковую смесь карбиды, которые повышают прочность получаемого материала.

Область применения, достоинства и недостатки

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Получаемая порошковая сталь применяется для изготовления следующих изделий:

  • Различных инструментов, в том числе металлорежущих и обработки древесины.
  • Ножей. Особенно она успешно применяется для охотничьих ножей и изделий, используемых как холодное оружие.
  • Деталей, на которые при эксплуатации будет воздействовать повышенная нагрузка.

Главными достоинствами всех изделий, в том числе и ножей, изготовленных из такой стали являются:

  • Высокая прочность (они выдерживают большую механическую нагрузку в различных условиях эксплуатации);
  • Прекрасная гибкость (они не склонны к излому);
  • Высокое качество изготовления и обработки;
  • Все производители ножей из такой стали гарантируют на свои изделия длительный срок эксплуатации:
  • Благодаря своему составу и технологии производства готовое изделие (например, нож) обладает хорошей экологичностью.

Из недостатков специалисты отмечаю достаточно сложный технологический процесс, требуется строгое соблюдение всех параметров при производстве. Это приводит к значительному удорожанию конечного изделия.

Благодаря своей прочности в домашних условиях возникают серьёзные проблемы с заточкой таких ножей.



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