Как использовать кокосовый субстрат для рассады

В последнее время многие люди для выращивания разных растений используют субстрат, изготовленный из кокосовой стружки. Это – новый товар, который является универсальным вариантом для разных сортов.

В приобретении качественного кокосового субстрата помогут интернет-магазины. Можно здесь ознакомиться с особенностями и преимуществами данных вариантов.

Кокосовый субстрат: особенности

Для начала стоит сказать о том, что в составе означенного материала находится стружка и волокна кокоса. Соотношение этих компонентов составляет 3:7.

Садоводы используют данный субстрат для самых разнообразных целей. Чаще всего он применяется для набивки теплиц и в качестве дополнения к открытому грунту.

К основным преимуществам кокосовой смеси можно отнести:

отталкивает лишнюю воду, что полезно для растений;

отличается легкостью и воздушностью;

в основе содержится множество полезных веществ.

Стоит отметить, что субстрат продается в специальных брикетах, и поэтому многие неопытные садоводы делают ошибки, не зная, как правильно его использовать. Существует несколько правил, на которые стоит ориентироваться в данном процессе.

Для начала брикет нужно замочить в теплой воде на полчаса. По истечению этого времени, субстрат набухает и приобретает дополнительный объем.

Кокосовый материал распадается на части. Благодаря наличию крупной структуры, состав не слеживается, что положительно отражается на качестве и прорастании корешков.

Семена помещают в чистый субстрат, а затем высаживают в открытый грунт.

Следует иметь в виду, что данный материал следует использовать исключительно до пикировки растений, потому что в брикетном составе содержится недостаточное количество питательных веществ.

Полезные рекомендации

Если вы впервые используете кокосовый субстрат, следует ознакомиться с несколькими полезными рекомендациями, которые помогут правильно и с пользой применить почву в брикетах:

является идеальным вариантом, позволяющим вырастить здоровые комнатные растения;

можно использовать для красиво цветущих фиалок разных сортов;

материал в брикетах активно используется для наполнения террариумов для змей и другой экзотической живности — насекомых и пресмыкающихся.

Стоит субстрат достаточно дорого, но его полезные качества вполне это оправдывает. Он находится в свободной продаже в любом зоомагазине и торговой точке, торгующей товарами для дачников.