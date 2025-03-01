Казалось бы, с появлением смартфонов ежедневники должны были утратить свою популярность, но этого не произошло - люди до сих пор частенько отдают предпочтение бумажным носителям. Ежедневники также являются хорошим подарком, особенно, если на обложку нанести какую-нибудь памятную надпись. Печать ежедневников на заказ предлагает компания https://vidnoe.maxicvet.ru/our-services/calendars-with-the-logo-of-the.php.

Как делается печать на ежедневниках и какие бывают виды? Давайте разбираться!

Виды нанесения

На обложку ежедневника можно нанести все что угодно - милую картинку, памятную надпись, мотивационную цитату, логотипы и так далее. Способов нанесения существует огромное множество, вот наиболее популярные из них:

— Блинтовое тиснение

Бесспорно, это один из наиболее популярных способов нанесения принта на ежедневник, обложка которого отделана кожей. При таком варианте принт просто выдавливается на коже. Такое теснение очень полюбилось минималистам - тут нет никаких дополнительных элементов в виде фольги или красок. Отдельно нужно отметить простоту производства и доступную стоимость.

— Фольгированное тиснение

Происходит практически также, как блинтовое, только поверх наносится фольга. Таким образом надпись получается более яркой и контрастной, цвета можно выбрать практически любые. Дополнительные факторы в виде нанесения фольги несколько усложняют процесс - сроки производства от этого не меняются, а вот цена вполне может стать немного выше.

— Конгревное тиснение

Это теснение очень похоже на первый вариант, за одним лишь отличием - надпись не продавливается внутрь, она наоборот становится объемной и выпирает на бумаге. В этом случае также можно использовать фольгу, тогда рисунок станет еще ярче.

— Шелкография

Наиболее популярный метод в случаях, когда принт нужно нанести на большой участок. К тому же, шелкография подходит практически для всех материалов: кожа, бумага, картон, дерево и т.д.

— Лазерная гравировка

Сравнительно недешевый вариант, к которому обычно обращаются для нанесения именного или подарочного принта.

— Ультрафиолетовая печать

Простой, дешевый и очень популярный вариант нанесения принта на ежедневник. На выходе получаются яркие, четкие и долговечные изображения.

Конечно, это не все варианты нанесения — при желании можно найти какой-нибудь очень сложный редкий способ. Но и стоить он может значительно дороже. Так что при отсутствии каких-либо необычных требований, перечисленных выше вариантов нанесения принта на обложку будет достаточно абсолютному большинству.