Использование объемных букв в наружной рекламе

Реклама — это один из важных факторов, влияющих на популярность определенного продукта или услуги. Одним из таких способов является использование объемных букв.

Подобные конструкции встречаются повсеместно и делают внешнюю рекламу более узнаваемой и лаконичной. Заказать изготовление объемных букв можно специализированным компаниям, которые адаптируют их характеристики под ваши потребности.

Классификация букв

Объемные буквы прекрасная возможность разнообразить интерьер здания и сделать его узнаваемым. Сегодня подобные конструкции можно разделить на несколько видов:

Несветовые буквы. Изделия используются для создания вывесок банков, магазинов и государственных учреждений. Изготавливают их из различных материалов. Самым популярным веществом является металл, который прекрасно переносит внешние характеристики. Альтернативным материалом может выступать пенопласт, который очень пластичен и легко обрабатывается. Световые буквы. Особенностью этой конструкции является их эксплуатация с подсветкой. Для этого используют неоновое, светодиодное или люминесцентное освещение. Эти атрибуты могут располагаться, как на поверхности буквы, так и внутри каркаса. Псевдообъемные конструкции. Буквы такого типа представляют собой плоские изделия, которые фиксируются на специальных опорах. При этом поверхность их располагается на определенном расстоянии от каркаса, что создает своеобразную имитацию объема.

Сфера применения

Основным предназначением объемных букв является реклама. Сегодня эти атрибуты активно используются различными организациями. Устанавливаются данные конструкции в основном снаружи зданий. Но существуют определенные варианты, когда буквы размещают непосредственно внутри больших торговых комплексов в качестве рекламного атрибута.

Внешние элементы в зависимости от места установки бывают нескольких типов:

Фасадные вывески. Этот вид используется для обозначения ресторанов, баров, гостиниц и других подобных заведений.

Крышные конструкции. Монтируются на крыше, что позволяет увеличить радиус обзора. Таким образом могут располагаться не только названия компаний, но и рекламные слоганы.

Объемные буквы — это неотъемлемый атрибут внешней рекламы, которые значительно увеличивают ее эффективность. Важно только правильно подать информацию и разместить их в нужном месте.