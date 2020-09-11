Гипсокартон какой толщины выбрать для стен

Для того чтобы подобрать оптимальный гипсокартон для стен, важно учитывать ряд их особенностей. Иногда не помешает и совет эксперта, хотя часто достаточно просто самостоятельно учесть все нюансы и подобрать в магазине наиболее подходящее изделие. Широкий выбор гипсокартона предлагает строительный магазин https://ternopil.kub.in.ua/gipsokarton-i-profil/gipsokarton/.

Какой обычно выбирают гипсокартон для стен

Весь ассортимент изделий из гипсокартона можно подразделить на пять больших категорий. Одна из них – гипсокартон стеновой. Именно эти изделия подойдут для тех или иных стен, хотя и среди них есть довольно большое разнообразие. Так что не стоит приобретать первый попавшийся стеновой гипсокартон.

Как правило, стены в помещении не имеют каких-то художественных изгибов, они ровные и относительно невысокие. Да и условия в среднестатистических квартирах похожи. Вот почему обычно приобретается и рекомендуется материал одной и той же толщины.

Особенно популярны три варианта: Лафарж, Baugips и Knauf. Эти бренды отличает высокое качество, эстетичность и узнаваемость. Толщина таких изделий составляет 12,5 миллиметров, что отвечает стандартам по гипсокартону, предназначенному для вертикальных поверхностей.

Какие есть еще нюансы

Бывают специфические условия, которые требуют нестандартных решений. Например, если речь идет об отделке кухни или ванной, там требуется влагостойкий гипсокартон.

Это и понятно, поскольку влажность в таких помещениях обычно выше, чем в других, а потому и требования к материалам соответствующие. Толщина такого гипсокартона составляет обычно от 9,5 миллиметров до 12,5 миллиметров.

Если же речь идет о стенах с различными художественными изгибами на поверхности, что встречается, к примеру, в частном доме, то там может подойти арочной гипсокартон.

Толщина таких изделий составляет обычно 6,5 миллиметров. Это немного, однако именно за счет этого достигается возможность работы с гибкими поверхностями.

Конечно, когда речь идет о нестандартной ситуации, особенно важен совет эксперта. Он поможет понять, реально ли применение того или иного материала в конкретных условиях, или же требуется что-то другое.

Какова бы ни была ситуация, и какой бы гипсокартон ни был актуален, в любом случае стоит приобретать только изделия надежных брендов, которые уже хорошо себя зарекомендовали. Конечно, не менее важно покупать гипсокартон в надежном магазине.