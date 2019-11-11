Где лучше отдыхать в Абхазии в сентябре

Многие путешественники предпочитают ехать на отдых в Абхазию именно в сентябре. Такой выбор обусловлен тем, что в это время наплыв туристов спадает, но пляжный сезон в этом крае ещё не заканчивается. В начале сентября погода по-настоящему летняя. В это время ещё работают кафе, аттракционы и магазинчики с сувенирами.

В сентябре можно отдохнуть в Абхазии более комфортно, чем летом. Температура уже не такая высокая и знойная, а влажность уменьшается. В начале месяца максимальной температурой является 32 градуса, ночью она снижается до 18 градусов.

Вполне возможно, что могут пойти дожди, однако они быстро заканчиваются. Температура воды в сентябре достигает примерно 25 градусов. Итак, где же можно отдохнуть в Абхазии? Подробнее ознакомиться с ценами на гостиницы в Абхазии в 2019 г. можно тут.

Новый Афон

Новый Афон является одним из популярнейших курортных городков в Абхазии. Помимо отдыха на пляже можно посетить много интересных мест, например, Новоафонский монастырь и Новоафонскую пещеру. Это не просто монастырь, а целый комплекс, включающий в себя шесть храмов.

Сухум

Сухум — не менее популярный город-курорт в Абхазии. В Сухуме можно посетить ботанический сад. Там можно посмотреть на более чем 5 тысяч различных сортов растений. Всё это произрастает на площади в 50 гектаров.

Самым большим деревом в оранжерее считается кавказская липа, возраст которой превышает 300 лет. Дерево посадили задолго до основания сада. Во время Русско-турецкой войны оно было срублено турками, но смогло выжить, разросшись на 20 метров в высоту. К северу от сада находится питомник с обезьянами.

Это не столь зоопарк, сколько исследовательский институт. Здесь учёные проводят различные исследования, чтобы разработать новые вакцины от болезней.

Гудаутский район

В Гудаутском районе можно не только позагорать, но и посетить форелевое хозяйство. Всего в хозяйстве 15 прудов, в каждом водится огромное количество рыбы.

Путешественники могут самостоятельно поймать рыбу, после чего отдать её поварам, чтобы те приготовили вкуснейшую форель с овощами. К блюду подадут традиционное абхазское вино.

Авадхара

Можно поселиться в небольшом селе, находящимся в горах. Неподалёку от него расположены Альпийские луга Абхазии. Это очень красивое место, находящееся на высоте двух километров над уровнем моря.

Путешественники довольно часто приезжают туда, так как это место является важной остановкой эко-туристов. Можно добраться до лугов пешком, но горное путешествие выдержит не каждый, поэтому туристов обычно доставляют на внедорожниках.