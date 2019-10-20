Где купить хороший чехол для планшета?

Планшетные ПК уже давно не воспринимаются как нечто новое и необычное, хотя бы один планшет сегодня есть практически в каждой украинской семье.

По разным причинам пророчества о том, что они со временем полностью заменят нам и персональные компьютеры, и ноутбуки, не сбылось: планшеты, безусловно, повлияли на рынок ноутбуков и поспособствовали появлению совершенно новых устройств 2-в-1 (планшет + ноутбук), но отнюдь не стали равноценной заменой ПК и традиционным портативным компьютерам.

С другой стороны, не спешат сбываться и пессимистичные прогнозы тех, кто утверждает, что с ростом размера экранов мобильных телефонов планшеты прочто перестанут продаваться.

Похоже, рост диагонали экрана смартфонов достиг потолка — пользоваться мобилками с ещё большим экраном будет попросту неудобно — но планшеты все ещё востребованы.

Похоже, для выполнения некоторых задач, а именно потребления развлекательного контента и игр, планшетные ПК подходят как нельзя лучше.

Если у вас все ещё нет планшета и вы подумываете о покупке, настоятельно рекомендуем не забывать о защитных аксессуарах. Планшет требует бережного обращения.

Поскольку практически вся передняя панель планшетного ПК — это хрупкий ЖК-дисплей, вам точно не помешает хороший чехол. Но где его взять? Мест, где вы можете приобрести чехол для своего планшета, достаточно.

Чехлы и защитные стекла, как правило, есть в магазинах, которые продают сами планшеты. Но выбор там не слишком большой, а цена может быть завышенной.

Ещё можно самостоятельно заказать аксессуары на одной из популярных китайских интернет-площадок, вроде Алиэкспресс или DHgate. Это сэкономит вам ощутимую сумму, ведь все чехлы производят в Китае, а значит, покупая их у китайцев напрямую, вы не переплачиваете посредникам. Но и тут есть нюансы.

Во-первых, позаботиться о покупке аксессуаров нужно заранее — лучше ещё до того, как вы купили планшет. Доставка из Китая занимает в лучшем случае около двух недель, а с гаджетом без чехла за это время может произойти что угодно.

Во-вторых, нужно быть очень внимательными при выборе модели, иначе вы рискуете получить чехол, который просто не подойдёт для вашего устройства.

Для того, чтобы обменять чехол на подходящий, вам придётся оплатить стоимость доставки посылки из Украины в Китай, и вместо экономии вы получите уйму потраченного времени и существенную переплату.

В третьих, при покупке в Китае вы можете получить не совсем то, что видели на картинке. Наверняка вы видели многочисленные смешные картинки из серии "ожидание vs. реальность", на которых незадачливые покупатели демонстрируют, как китайцы умеют приукрашивать свои продукты на фото.

Наконец, в поисках аксессуаров вы можете обратиться в специализированный интернет магазин чехлов для планшетов Holster . И это будет самым правильным решением.

Благодаря узкой специализации Holster может предложить вам самый большой ассортимент, наличие аксессуаров даже для самых свежих (или наоборот, старых) моделей планшетов, живые фотографии чехлов, дающие правдивое представление о том, что именно вы получите; цены, сопоставимые с китайскими, возможность обмена/возврата в течение 14 дней, и главное, вам не придется ждать долго: понравившийся чехол будет отправлен вам в день заказа и уже через 1-2 дня будет защищать ваш новый планшет от любых невзгод.

Далее на видео вы можете ознакомиться с полезными советами по выбору чехла для планшета.