Что такое юридический перевод
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Что такое юридический перевод

2 ноября 2023

К юридическим переводам относятся транслируемые между языками тексты с правовым содержанием. При этом от автора перевода требуется высокая квалификация соответствующего профиля.

Агентство перевод документов выполнит профессионально и быстро.

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Особенности юридических переводов

В юриспруденции не допустимы неточности.

Необходима однозначная достоверная трактовка понятий. Неточность и двусмысленность породит поводы к судебным тяжбам, деловым спорам. Поэтому к таким текстам предъявляются требования:

  • Профессиональный уровень специалиста. Свободное владение языками перевода.
  • Наличие опыта в конкретной сфере. Знание и понимание юридических терминов.
  • Отсутствие двусмысленных и свободных трактовок. Нельзя изменять смыслы и подменять понятия.
  • Перевод с высокой скоростью. Это сможет только опытный переводчик в этом направлении. Иначе могут возникать проблемы, срывы сделок.
  • Четко соблюдать сроки и точные данные, условия договоренностей.

Даже хороший переводчик не сможет выполнить такой перевод, если не знаком с юридическим языком и стилистикой.

Это проверяется только на конкретных проектах или примерах. В этом отношении важно:

  • Поддержание официального делового стиля при переводах норм права. Их форма может быть обязывающей или правоустанавливающей, запрещающей. Это необходимо передавать соответствующими языковыми элементами и оборотами.
  • Модальные глаголы и канцеляризмы в большом количестве. Понимать устойчивые выражения и наречия.
  • Замена иностранных синонимов на аналогичные выражения.
  • Учесть, как трудно передаются знаки препинания между языками.

При этом учитывается, кому направляется перевод, и для кого нужен.

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Для чего и кому требуются юридические переводы

Заказчиками выступают частные и юридические лица в следующих ситуациях:

  • Заключения и расторжения браков с иностранцами.
  • Иностранное деловое партнерство.
  • Операции с недвижимостью.
  • Направления на работу или учебу за рубеж.

Для таких целей используются тексты таких видов:

  • Нормативные и законодательные, приказные.
  • Разновидности договоров. Учредительная документация.
  • Экспертные выводы, документация по сертификации и лицензированию.
  • Банковская и страховая, судебная документация, деловые проекты.
  • Производственная переписка.
  • Тексты печатей.

В силу перечисленных критериев, невозможно выполнять правовой перевод самостоятельно. Даже если есть опыт и уровень перевода.

Официально будут приниматься тексты от узаконенных специалистов, работы которых гарантированно соответствуют необходимым требованиям.



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