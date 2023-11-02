Что такое юридический перевод

К юридическим переводам относятся транслируемые между языками тексты с правовым содержанием. При этом от автора перевода требуется высокая квалификация соответствующего профиля.
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Особенности юридических переводов
В юриспруденции не допустимы неточности.
Необходима однозначная достоверная трактовка понятий. Неточность и двусмысленность породит поводы к судебным тяжбам, деловым спорам. Поэтому к таким текстам предъявляются требования:
- Профессиональный уровень специалиста. Свободное владение языками перевода.
- Наличие опыта в конкретной сфере. Знание и понимание юридических терминов.
- Отсутствие двусмысленных и свободных трактовок. Нельзя изменять смыслы и подменять понятия.
- Перевод с высокой скоростью. Это сможет только опытный переводчик в этом направлении. Иначе могут возникать проблемы, срывы сделок.
- Четко соблюдать сроки и точные данные, условия договоренностей.
Даже хороший переводчик не сможет выполнить такой перевод, если не знаком с юридическим языком и стилистикой.
Это проверяется только на конкретных проектах или примерах. В этом отношении важно:
- Поддержание официального делового стиля при переводах норм права. Их форма может быть обязывающей или правоустанавливающей, запрещающей. Это необходимо передавать соответствующими языковыми элементами и оборотами.
- Модальные глаголы и канцеляризмы в большом количестве. Понимать устойчивые выражения и наречия.
- Замена иностранных синонимов на аналогичные выражения.
- Учесть, как трудно передаются знаки препинания между языками.
При этом учитывается, кому направляется перевод, и для кого нужен.
Для чего и кому требуются юридические переводы
Заказчиками выступают частные и юридические лица в следующих ситуациях:
- Заключения и расторжения браков с иностранцами.
- Иностранное деловое партнерство.
- Операции с недвижимостью.
- Направления на работу или учебу за рубеж.
Для таких целей используются тексты таких видов:
- Нормативные и законодательные, приказные.
- Разновидности договоров. Учредительная документация.
- Экспертные выводы, документация по сертификации и лицензированию.
- Банковская и страховая, судебная документация, деловые проекты.
- Производственная переписка.
- Тексты печатей.
В силу перечисленных критериев, невозможно выполнять правовой перевод самостоятельно. Даже если есть опыт и уровень перевода.
Официально будут приниматься тексты от узаконенных специалистов, работы которых гарантированно соответствуют необходимым требованиям.