Что такое юридический перевод

К юридическим переводам относятся транслируемые между языками тексты с правовым содержанием. При этом от автора перевода требуется высокая квалификация соответствующего профиля.

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Особенности юридических переводов

В юриспруденции не допустимы неточности.

Необходима однозначная достоверная трактовка понятий. Неточность и двусмысленность породит поводы к судебным тяжбам, деловым спорам. Поэтому к таким текстам предъявляются требования:

Профессиональный уровень специалиста. Свободное владение языками перевода.

Наличие опыта в конкретной сфере. Знание и понимание юридических терминов.

Отсутствие двусмысленных и свободных трактовок. Нельзя изменять смыслы и подменять понятия.

Перевод с высокой скоростью. Это сможет только опытный переводчик в этом направлении. Иначе могут возникать проблемы, срывы сделок.

Четко соблюдать сроки и точные данные, условия договоренностей.

Даже хороший переводчик не сможет выполнить такой перевод, если не знаком с юридическим языком и стилистикой.

Это проверяется только на конкретных проектах или примерах. В этом отношении важно:

Поддержание официального делового стиля при переводах норм права. Их форма может быть обязывающей или правоустанавливающей, запрещающей. Это необходимо передавать соответствующими языковыми элементами и оборотами.

Модальные глаголы и канцеляризмы в большом количестве. Понимать устойчивые выражения и наречия.

Замена иностранных синонимов на аналогичные выражения.

Учесть, как трудно передаются знаки препинания между языками.

При этом учитывается, кому направляется перевод, и для кого нужен.

Для чего и кому требуются юридические переводы

Заказчиками выступают частные и юридические лица в следующих ситуациях:

Заключения и расторжения браков с иностранцами.

Иностранное деловое партнерство.

Операции с недвижимостью.

Направления на работу или учебу за рубеж.

Для таких целей используются тексты таких видов:

Нормативные и законодательные, приказные.

Разновидности договоров. Учредительная документация.

Экспертные выводы, документация по сертификации и лицензированию.

Банковская и страховая, судебная документация, деловые проекты.

Производственная переписка.

Тексты печатей.

В силу перечисленных критериев, невозможно выполнять правовой перевод самостоятельно. Даже если есть опыт и уровень перевода.

Официально будут приниматься тексты от узаконенных специалистов, работы которых гарантированно соответствуют необходимым требованиям.