Что такое бюро переводов и какие услуги предлагает

Не все, но многие (и некоторые часто) граждане сталкиваются с необходимостью выполнить перевод документов или текстов.

И от правильности и реалистичности, профессиональности такого перевода зависит успешное выполнение неких процедур, а иногда этапы жизни людей. Обратиться за данной услугой можно в Киеве можно в Бюро переводов “Инфоперевод” https://infoperevod.ua/ru.

Предмет работы бюро переводов

Идеально правильное решение, когда все действия касательно официальных переводов, выполняются в одной организации. Тогда понятно, что любая возникшая проблема относительно перевода будет решена, при этом в одном месте и в соответствии со всеми формальностями и законами.

Основные услуги перевода таковы:

Переводы любых видов текста, включая 50 и более мировых языков.

Легализация документации для почти всех стран мира – более 140.

Услуги профессиональных переводчиков с узкой специализацией для каждой отдельной из существующих сфер деятельности.

Строгая рабочая дисциплина и ответственность за сроки, содержание и соответствие переводов.

Конфиденциальность, удобные формы и сроки.

Все услуги бюро выполняются штатными сотрудниками и специалистами, которые подключаются на постоянной договорной основе.

Так достигается любой охват работ и переводов по объему и содержанию.

Услуги бюро переводов

В перечне выполняемых работ бюро каждая позиция включает в себя расширенный набор отдельных услуг.

Письменные переводы

В них соблюдается профессиональное соответствие специфики стиля и терминологии текста. Для поддержания такого соответствия бюро сотрудничает с коллегами из ЕС и СНГ.

Заказчик может выбрать переводчика по образцам работ. Если текст будет заверяться, то он согласуется с заказчиком перед этим.

Перед переводами согласуются все имена, названия, ФИО и компании. Переводы документов бюро принимаются в представительствах всех ведущих стран и присяжными переводчиками ЕС.

Сферы и темы письменных переводов любые, и выполняются безукоризненно.

Устные переводы

Любые виды устных переводов, синхронные и последовательные на встречах, презентациях, в командировках и на выставках.

Выполняются опытными специалистами на высоком профессиональном уровне, с соблюдением всех необходимых процедурных, представительских и деловых требований.

Переводы личных документов

Выполняются на любом языке для любой страны, быстро, со знанием процедур и соблюдением всех юридических требований. Переводы документов без искажений и повторных процедур.

Легализация и апостиль, перевод с заверением

Такие процедуры выполняются при подготовке личных и государственных документов для стран, подписывавших Гаагскую конвенцию.

Высокий уровень процедурного соответствия при выполнении таких переводов в Бюро признаются во всех этих странах.

Перевод аудио и видео

Не совсем сложные, но часто объемные работы, тем не менее, требуют содержательного соответствия текста, и это гарантируется высокой квалификацией переводчиков бюро. Переводятся любые записи в удобной форме, и переводы представляются в аудио файлах или текстами.

Подтверждение документов об образовании в Канаду

Эти специфические узконаправленные документальные переводы признаны вузами Канады и полностью соответствуют требования для их подачи в системе образования в Канаде.