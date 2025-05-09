Что относится к рекламным конструкциям

Определением рекламных конструкций объединяются различные рекламно-материальные изделия и построения, служащие для демонстрации и продвижения брендов, символов, объектов общественного посещения или потребления.
Не являясь самостоятельными объектами недвижимости, такие средства почти всегда размещаются внутри или снаружи недвижимых объектов, или относятся к малым архитектурным формам. Отдельные конструкции рекламы размещаются на средствах передвижения – транспорте, аэростатах, воздушных шарах. Производством рекламных конструкций занимается компания https://rpksun.ru/.
Содержание
Билборды, суперсайты
Билборды – большие щиты на мощных высоких столбах с изображениями и текстом по обеим сторонам, устанавливаемые в проходных местах, вдоль магистралей и на транспортных развязках, площадях.
Суперсайты – еще более укрупненные конструкции билбордов, устанавливаемые на большую высоту, заметные с дальних расстояний.
Ситилайты
Прямоугольные (стеклянные, пластиковые прозрачные) световые короба, устанавливаемые на поверхности параллельно дорогам и тротуарам, на остановках, в ТЦ и кинотеатрах, супермаркетах.
Адресуются проходящим пешком людям.
Лайтбоксы
Подобие ситилайтов, короба малого размера, подсвечиваемые изнутри. Подвешиваются, устанавливаются на полу и стенах, крыше автомашины (часто такси, или от продвигаемого бизнеса).
Световые панели
Щиты с подсветками, более тонкие по сравнению с лайтбоксами и ситилайтами, почти плоские
Часто это изображения, баннеры, подсвечиваемые за стеклом.
Их место – витрины, фасады.
Штендеры
Небольшие переносные конструкции – раскладные, двухстороннего типа, устанавливаемые в сезонных кафе, возле магазинов, аптек, любых малых объектов для завлечения посетителей.
Брандмауэры
Огромные удлиненные полотна или щиты на вытянутых фасадах зданий и крупных ТРЦ с качественной печатью.
Призматроны
Вращающиеся призмы с тремя гранями (тремя изображениями, которые с периодичностью меняются местами, перелистываются). Это усовершенствованная конструкция ситилайтов.
Подвешиваются, устанавливаются на полу или тротуаре.
Объемные конструкции на крышах, карнизах
Огромные буквы, надписи, названия, логотипы с внешними подсветками и без них.
Находясь на высоте, имеют большой круговой или секторный обзор круглые сутки.
Вывески
Размещаются возле входов в организации, офисы.
Изготавливаются плоскими, фигурными, объемными. Оборудуются внешней и внутренней подсветкой.
Панели на кронштейнах
Красочные подсвечиваемые указатели, разновидности вывесок, устанавливаемые на фасаде или столбе.
В одном месте могут располагаться несколько панелей.
Баннеры
Развернутые полотна с рекламными текстами и изображениями. Монтируются на стенах внутри и снаружи, на крышах, на щитах билбордов.
Растягиваются между рядом стоящими зданиями или столбами.
Стелы
Крупные вертикально монтируемые конструкции на фундаментах, как указатели и информаторы, вдоль магистралей, на площадях, перед ТРЦ.