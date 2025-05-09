Что относится к рекламным конструкциям

Определением рекламных конструкций объединяются различные рекламно-материальные изделия и построения, служащие для демонстрации и продвижения брендов, символов, объектов общественного посещения или потребления.

Не являясь самостоятельными объектами недвижимости, такие средства почти всегда размещаются внутри или снаружи недвижимых объектов, или относятся к малым архитектурным формам. Отдельные конструкции рекламы размещаются на средствах передвижения – транспорте, аэростатах, воздушных шарах. Производством рекламных конструкций занимается компания https://rpksun.ru/.

Билборды, суперсайты

Билборды – большие щиты на мощных высоких столбах с изображениями и текстом по обеим сторонам, устанавливаемые в проходных местах, вдоль магистралей и на транспортных развязках, площадях.

Суперсайты – еще более укрупненные конструкции билбордов, устанавливаемые на большую высоту, заметные с дальних расстояний.

Ситилайты

Прямоугольные (стеклянные, пластиковые прозрачные) световые короба, устанавливаемые на поверхности параллельно дорогам и тротуарам, на остановках, в ТЦ и кинотеатрах, супермаркетах.

Адресуются проходящим пешком людям.

Лайтбоксы

Подобие ситилайтов, короба малого размера, подсвечиваемые изнутри. Подвешиваются, устанавливаются на полу и стенах, крыше автомашины (часто такси, или от продвигаемого бизнеса).

Световые панели

Щиты с подсветками, более тонкие по сравнению с лайтбоксами и ситилайтами, почти плоские

Часто это изображения, баннеры, подсвечиваемые за стеклом.

Их место – витрины, фасады.

Штендеры

Небольшие переносные конструкции – раскладные, двухстороннего типа, устанавливаемые в сезонных кафе, возле магазинов, аптек, любых малых объектов для завлечения посетителей.

Брандмауэры

Огромные удлиненные полотна или щиты на вытянутых фасадах зданий и крупных ТРЦ с качественной печатью.

Призматроны

Вращающиеся призмы с тремя гранями (тремя изображениями, которые с периодичностью меняются местами, перелистываются). Это усовершенствованная конструкция ситилайтов.

Подвешиваются, устанавливаются на полу или тротуаре.

Объемные конструкции на крышах, карнизах

Огромные буквы, надписи, названия, логотипы с внешними подсветками и без них.

Находясь на высоте, имеют большой круговой или секторный обзор круглые сутки.

Вывески

Размещаются возле входов в организации, офисы.

Изготавливаются плоскими, фигурными, объемными. Оборудуются внешней и внутренней подсветкой.

Панели на кронштейнах

Красочные подсвечиваемые указатели, разновидности вывесок, устанавливаемые на фасаде или столбе.

В одном месте могут располагаться несколько панелей.

Баннеры

Развернутые полотна с рекламными текстами и изображениями. Монтируются на стенах внутри и снаружи, на крышах, на щитах билбордов.

Растягиваются между рядом стоящими зданиями или столбами.

Стелы

Крупные вертикально монтируемые конструкции на фундаментах, как указатели и информаторы, вдоль магистралей, на площадях, перед ТРЦ.